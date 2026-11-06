Украинские войска продвинулись на западе Запорожской области – ISW

Украинские военные недавно продвинулись к юго-востоку от Орехова Запорожской области. В то же время российские оккупационные войска продолжают попытки проникнуть в украинскую оборону, пытаясь окружить город.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Аналитики ссылаются, в частности, на сообщения украинского военного обозревателя Константина Машовца.

Где продвинулись украинские военные и что планирует Россия

По данным Машовца, украинские защитники зачистили российские позиции на большей части территории Малой Токмачки, расположенной к юго-востоку от Орехова. Также Силы обороны продолжают уверенно контролировать Новоандреевку и Новопавловку, а также удерживают позиции к северу от Степового и Лобкового.

В то же время российские войска осуществили инфильтрационные проникновения на нескольких участках фронта. В частности, они проникли к северо-западу от Малых Щербаков, к юго-западу от Павловки и в районе Лукьяновского – все эти населенные пункты расположены к западу от Орехова.

Карта боевых действий. Источник: ISW

Кроме того, по словам Машовца, российские диверсионно-разведывательные группы проникли в южную часть Приморского. Вероятно, они воспользовались высохшим дном Каховского водохранилища.

Обозреватель отметил, что оккупанты используют бывшее дно водохранилища, чтобы обходить украинские оборонительные позиции в Плавнях и продвигаться в направлении Малокатериновки, расположенной к северу от Приморского.

По оценке Машовца, российские войска продолжают пытаться окружить Орехов с востока и запада. Параллельно они стремятся проникнуть непосредственно в город, чтобы впоследствии возобновить наступательные действия в направлении Запорожья.

Карта боевых действий. Источник: ISW

Напомним, российские войска наращивают силы на Гуляйпольском направлении и в западной части Запорожской области. Однако, несмотря на переброску дополнительных подразделений и техники, противнику удается продвигаться лишь на отдельных участках фронта, не достигая значительных результатов.

Как писал OBOZ.UA, украинские защитники продолжают наносить потери российским оккупационным войскам. В Генеральном штабе ВСУ обнародовали новые данные о потерях противника за сутки.