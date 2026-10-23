Украинские производители оружия готовы подписать экспортные контракты на десятки миллионов долларов, но есть проблема – NAUDI

Украинские производители оружия уже имеют иностранных заказчиков и готовы заключить контракты на десятки миллионов долларов. Однако для этого государство должно урегулировать вопрос экспорта, иначе партнеры могут отказаться от предварительных договоренностей.

Главным препятствием производители называют 20% административный сбор, который может снизить конкурентоспособность украинского оружия. Об этом заявил заместитель председателя Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергей Высоцкий.

Украина рискует потерять многомиллионные контракты на экспорт оружия

Как рассказал Высоцкий, после заявлений о возможном открытии экспорта иностранные партнеры стали активнее вести переговоры с украинскими производителями. Некоторые договоренности, по его словам, уже находятся на завершающем этапе, и после получения разрешения на поставки соответствующие контракты на десятки миллионов долларов можно будет заключить в течение трех дней.

Но иностранные заказчики не готовы долго ждать. Поэтому, если до конца года соглашения не подпишут и поставки не начнутся, Украина рискует потерять потенциальных клиентов. По оценке главы NAUDI, на возобновление переговоров и возвращение утраченных позиций на международных рынках может понадобиться от шести месяцев до года.

"Среди препятствий для экспорта он назвал двадцатипроцентный административный сбор и порядок его уплаты. По оценке Висоцкого, дополнительные двадцать процентов к цене могут сделать украинское оружие неконкурентоспособным. Тогда государство не получит ожидаемых поступлений, поскольку самих продаж не будет", – подчеркнули в NAUDI.

Экспортный форум. Источник: Facebook/NAUDI

Производители оружия просят изменить правила экспорта

Висоцкий предложил применять разные условия экспорта для традиционного вооружения и высокотехнологичных разработок, в частности беспилотных систем.

Уникальные технологии могут иметь более высокую цену на международном рынке, тогда как производители обычных вооружений вынуждены конкурировать с поставщиками аналогичной продукции. В таких условиях дополнительный сбор в размере 20% может сделать их предложения слишком дорогими и привести к потере контрактов.

По словам Высоцкого, Министерство обороны и СНБО уже подготовили предложения по запуску экспорта оружия.

Теперь производители надеются, что на заседании Ставки учтут их финансовые расчеты и пересмотрят механизм уплаты сбора. Это позволило бы украинским компаниям выйти на внешние рынки, а государству – получать дополнительные средства в бюджет.

Пост. Источник: Скриншот

Напомним, глава Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины Сергей Пашинский заявил, что главным экспортным продуктом Украины может стать не отдельный образец оружия, а проверенная войной модель его применения.

Как писал OBOZ.UA, в Украине уже шесть оборонных компаний производят миниатюрные турбореактивные двигатели для дронов на серийном уровне. Еще 11 стартапов занимаются соответствующими разработками и также потенциально могут в ближайшем будущем перейти к производству.