Поражены две РЛС, станция РЭБ и телекоммуникационные вышки противника: подробности от Генштаба ВСУ
Поражены две РЛС, станция РЭ...
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15 октября и в ночь на 16 октября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов оккупантов. В частности,были поражены две радиолокационные станции захватчиков, станция РЭБ и телекоммуникационные вышки противника.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Что известно
Украинские военные продолжают наносить врагу потери, уничтожая военные цели.
Так, на этот раз в Брянской области РФ были поражены две радиолокационные станции: в районах Озарьонного и Трубчевска.
Кроме того, в районе Новозыбкова Брянской области была поражена станция радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.
На территории временно оккупированного Крыма, в районе Оленевки, были поражены две телекоммуникационные вышки с антенным оборудованием.
"Работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается. Продолжение следует!" — отметили в Генштабе.
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