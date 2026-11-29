Поражено одно из крупнейших предприятий химпрома РФ: в ГУР озвучили детали удара по Тольятти

В ночь на 29 ноября 2026 года операторы дальнобойных дронов Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли удар по одному из важных предприятий ВПК государства-агрессора России. Целью атаки стал завод "КуйбышевАзот", расположенный в городе Тольятти Самарской области.

На территории предприятия зафиксированы многочисленные взрывы и пожар. Об этом сообщили в ГУР МО Украины.

Результаты операции

В украинской разведке заявили, что пораженный российский военный объект – одно из крупнейших предприятий химической промышленности агрессора, производящее сырьевые компоненты для взрывчатки и боеприпасов, а также высоковязкие полиамиды для ракетной отрасли.

Также в сети сообщалось, что в промышленной зоне Тольятти в результате атаки, предварительно, вспыхнул пожар на предприятии "Тольяттикаучук", которое задействовано в производстве компонентов ракетного топлива.

Предприятие уже неоднократно подвергалось атакам. Последний подтвержденный удар произошел 24 октября 2026 года. Тогда, по данным Генштаба, были повреждены технологический трубопровод, две установки по производству бутадиен-стирольного каучука и установка ректификации.

Пожар в Тольятти. Источник: Exilenova+

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Напомним, 28 ноября стало известно, что Силы обороны Украины атаковали элитное российское подразделение БпЛА "Рубикон", которое обосновалось во временно оккупированном Бердянске Запорожской области.

Как сообщал OBOZ.UA, по оценкам ISW, украинские удары большой дальности все больше подрывают способность РФ обеспечивать внутренние потребности в топливе. Купить бензин россияне могут не везде, в ряде регионов и крупных городов наблюдается дефицит бензина, на АЗС вводят ограничения.