"Все сводится к политической воле Путина!" Зеленский озвучил "рабочую схему" прекращения огня на примере Олешек

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня не обязательно требует длительной подготовки, отвода вооружений и создания буферных зон. По его словам, современные технологии позволяют контролировать соблюдение договоренностей с помощью беспилотников.

Примером такой возможности стало прекращение огня в Олешках, решение о котором удалось принять быстро. Об этом Зеленский рассказал в интервью Джейку Тапперу на CNN.

Зеленский объяснил, как можно контролировать прекращение огня

Глава государства отметил, что во время переговоров на разных уровнях – трехсторонних или двусторонних – стороны часто говорят о необходимости дополнительного времени для подготовки к прекращению огня.

Среди аргументов называют сложность мониторинга, необходимость отвести вооружение и создать буферную зону со стороны Украины.

Однако, по словам Зеленского, пример Олешек показал, что все эти шаги необязательны. В условиях современной технологической войны мониторинг можно осуществлять с помощью дронов, которые будут фиксировать нарушения на видео.

"У вас будут доказательства нарушений – реальные видеозаписи", – подчеркнул президент.

Зеленский заявил, что все зависит от политической воли Путина

Президент подчеркнул, что главным препятствием для прекращения огня являются не технические трудности, а политическая позиция российского диктатора Владимира Путина.

"Я всегда говорил, что все сводится к политической воле Путина. Как мы увидели, решение о прекращении огня в Олешках было принято очень быстро. И это сработало", – заявил Зеленский.

Он выразил надежду, что Украина сможет найти способ подтолкнуть Путина к миру при посредничестве Соединенных Штатов.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский заявил, что после гуманитарной операции по эвакуации людей из Олешек Украина предложила России продолжить и расширить режим тишины. Однако вместо ответа на эту инициативу оккупанты продолжили атаки, в частности нанесли удары авиабомбами по поселку Камышеваха Запорожской области.