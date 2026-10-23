В ISW объяснили, почему Россия атаковала Киев кассетной баллистической ракетой на фоне мирных переговоров

Россия массированно атаковала Украину после визита Уиткоффа в Москву. Такие обстрелы стали неотъемлемой частью "переговорного трека" во времена президентства Дональда Трампа.

На этот раз российская атака была особенно демонстративной: оккупанты применили кассетные боеприпасы для атаки на исторический центр Киева с единственной целью – ранить или убить как можно больше людей. О том, зачем это Кремлю, рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Россия отвечает террором на "мирные инициативы" Трампа

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф 21 октября снова (уже как минимум в девятый раз) посетил Москву и встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. После завершения переговоров глава Кремля, которого американец назвал "великим гуманистом", отдал приказ о масштабном комбинированном ударе по Украине с применением беспилотников и ракет разных типов.

Большинство вражеских средств поражения в ночь с 21 на 22 октября летели на Киев. Для ударов Россия использовала баллистические ракеты "Искандер-М", С-400, "Цирконы" и "Ониксы", а также более 200 ударных дронов (110 из них были реактивными).

В трех волнах атаки враг запустил 21 ракету разных типов. Россияне били по жилой, энергетической, железнодорожной и коммерческой инфраструктуре в 12 областях Украины.

Утром президент Украины Владимир Зеленский сообщал: той ночью как минимум двое украинцев погибли, 34 получили ранения.

Аналитики ISW подчеркивают: этот демонстративный террор не стал чем-то совершенно новым: Россия постоянно массированно атакует Украину до и после двусторонних и трехсторонних переговоров о завершении войны в Украине.

Массированные атаки происходили во время встречи Трампа с Путиным на Аляске в августе 2025, переговоров США и Украины в Женеве и США и России в Москве в ноябре того же года, во время переговоров США с Украиной и Европой и США с Россией в декабре 2025-го, а также во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби в январе этого года.

Ответ Путина на "мирные иниц... Развернуть

Впрочем, определенная особенность в этом обстреле все же была. О ней рассказал внештатный советник Зеленского по оборонным технологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Сегодня ночью Россия атаковала исторический центр Киева баллистической ракетой "Искандер" с кассетной боевой частью К5. Эта боевая часть взрывается над землей и применяется специально для максимального поражения людей и техники на площади 400 на 400 метров. 45 боевых элементов взрываются в воздухе. Этот удар был нанесен не в военных целях. Целью было разрушить часть старого города и травмировать как можно больше людей. У нас много раненых мирных жителей и разрушений. В результате удара пострадали 4 человека из Свято-Введенского монастыря УПЦ", – подчеркнул он.

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С этой оценкой согласились и в ISW.

Там подчеркнули, что ракет с кассетной боевой частью по центру Киева россияне запустили три.

"Удары повредили монастырские здания и другую гражданскую инфраструктуру вблизи Киево-Печерской лавры и Свято-Введенского монастыря", – отмечается в материале.

Аналитики подчеркнули: в этом районе нет никаких военных целей, по которым россияне могли бы попытаться нанести удар, поэтому задача была иной: нанести как можно более масштабные разрушения и привести к как можно большему числу жертв.

Также захватчики ударили по метрополитену и повредили шесть машин скорой помощи на станции скорой помощи в столице.

"Кассетные боеприпасы имеют широкую зону поражения и предназначены для уничтожения живой силы противника или легкой техники, что подчеркивает намерение России максимизировать ущерб и страдания гражданского населения. Кассетные боеприпасы исторически имеют высокий процент отказов при срабатывании, а неразорвавшиеся бомбы могут создавать длительную опасность для гражданского населения, проживающего в пораженных районах, что еще раз демонстрирует стремление России терроризировать гражданское население", – отмечается в материале.

В ISW считают, что именно создание невыносимых для жизни условий для украинцев накануне зимы является главной целью Москвы. Именно поэтому после объявления Трампом 11 октября "энергетического перемирия" российские войска атаковали более 170 украинских энергетических объектов.

"Растущая интенсивность и жестокость российской кампании ударов большой дальности накануне зимы 2026-2027 годов подчеркивает срочность обеспечения Украины достаточным количеством боеприпасов ПВО, надежным спутниковым доступом с низкой задержкой над Россией и другой западной помощью, которая позволит Украине защищать свое небо от российских ракет и беспилотников", – резюмировали в ISW.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ISW объяснили, что стоит за "интересом" России к мирным переговорам. Реальное прекращение войны против Украины агрессора совершенно не интересует.