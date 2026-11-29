В Харькове после удара оккупантов пострадали 11 человек, вспыхнул пожар: подробности

В Немышлянском районе Харькова в результате российской атаки пострадали 11 человек, в том числе двое детей. На месте попадания беспилотника вспыхнул пожар – загорелись два автомобиля и здание почтового отделения.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своих Telegram-каналах.

Среди травмированных – годовалая девочка и пятилетний мальчик, у которых диагностировали острую реакцию на стресс. Сейчас всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Пост Синегубова в Telegram. Источник: Скриншот

Кроме того, после попадания беспилотника загорелись два автомобиля и здание почтового отделения. Пожар удалось локализовать, продолжается ликвидация последствий атаки.

Ранее, 26 ноября, российские войска нанесли серию ударов по Харькову. Один из беспилотников попал на 15-й этаж 16-этажного жилого дома в Новобаварском районе, где находились супруги – 37-летняя Дарья и 38-летний Валерий. Женщина работала в сфере IT, а ее муж был системным администратором. Они погибли вместе со своим котом.

В тот же день российский дрон атаковал главный корпус Национального аэрокосмического университета "ХАИ", где пострадали четверо сотрудников учебного заведения.