В Одессе в результате атаки РФ погибли два человека, есть пострадавшие

Утром 13 ноября российские войска нанесли удары по Одессе. В одном из районов врагу удалось убить двух людей и ранить еще пятерых, там горели автомобили.

В другом районе поврежден частный жилой дом. О последствиях террора рассказали начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак и руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Что известно об утренних ударах РФ по Одессе

Еще в 7 часов утра Лысак писал, что ночь в Одессе прошла без вражеских обстрелов – а уже в 07:33 отчитывался о последствиях утреннего удара войск РФ.

"Враг атаковал Одессу. Поврежден частный жилой дом. Информация о других последствиях уточняется", – написал чиновник.

Вскоре стало известно, что в результате вражеской атаки в другом районе города погиб один человек.

"Также есть пострадавшие. Повреждены автомобили. На месте работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий атаки", – отметил Лысак.

По данным начальника Одесской ОВА Олега Кипера, ранены пять человек. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

"Повреждены частные жилые дома и легковые автомобили. На месте работают спасатели и все соответствующие службы", – добавил он.

Россия утром ударила по Одессе

Россия утром ударила по Одессе

В 08:41 Кипер сообщил, что число погибших выросло до двух человек. Госпитализировано к тому часу также было пятеро.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне утром 13 ноября нанесли удары по частному сектору города Запорожья. Погиб 17-летний парень.

Четырех человек спасатели нашли под завалами, среди них – ребенок.