В оккупированном Луганске прогремела серия взрывов: под ударом был важный объект врага. Фото и видео
В Луганске ночью было громко.
Источник: Exilenova+.
В ночь на 2 ноября во временно оккупированном Луганске гремели многочисленные взрывы. Захваченный россиянами город атаковали дроны, активно работала российская ПВО.
Однако остановить украинские БПЛА оккупанты не смогли: по предварительным данным, под удар попала Луганская телефонная компания. Об этом рассказали в Telegram-канале Exilenova+.
Атака на Луганск
Взрывы в Луганске гремели среди ночи.
"Луганск атакуют БПЛА. Сообщают о многочисленных взрывах", – писали в Exilenova+ вскоре после 3 часов.
Под удар, по предварительным данным, попала Луганская телефонная компания, отмечали в Exilenova+.
Атакован Луганск
Атака на Луганск, очевидно, стала еще одним этапом более широкой кампании по уничтожению связи оккупантов на ВОТ.
Так, десятки взрывов прогремели в Луганске 21 октября. Тогда под ударом оказались связь и ІТ-инфраструктура. Этой атаке предшествовала аналогичная в Донецке.
Уже 29 октября в Луганске снова было шумно: после серии взрывов начались перебои с интернетом.
Как рассказывал OBOZ.UA, Силы обороны атаковали логистический хаб армии РФ в оккупированном Луганске
Пожары, вспыхнувшие в местах прилетов, было видно издалека.
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