В оккупированном Луганске прогремела серия взрывов: под ударом был важный объект врага. Фото и видео

В Луганске ночью было громко.

В ночь на 2 ноября во временно оккупированном Луганске гремели многочисленные взрывы. Захваченный россиянами город атаковали дроны, активно работала российская ПВО.

Однако остановить украинские БПЛА оккупанты не смогли: по предварительным данным, под удар попала Луганская телефонная компания. Об этом рассказали в Telegram-канале Exilenova+.

Атака на Луганск

Взрывы в Луганске гремели среди ночи.

"Луганск атакуют БПЛА. Сообщают о многочисленных взрывах", – писали в Exilenova+ вскоре после 3 часов.

Под удар, по предварительным данным, попала Луганская телефонная компания, отмечали в Exilenova+.

Атакован Луганск

Атака на Луганск, очевидно, стала еще одним этапом более широкой кампании по уничтожению связи оккупантов на ВОТ.

Так, десятки взрывов прогремели в Луганске 21 октября. Тогда под ударом оказались связь и ІТ-инфраструктура. Этой атаке предшествовала аналогичная в Донецке.

Уже 29 октября в Луганске снова было шумно: после серии взрывов начались перебои с интернетом.

Как рассказывал OBOZ.UA, Силы обороны атаковали логистический хаб армии РФ в оккупированном Луганске

Пожары, вспыхнувшие в местах прилетов, было видно издалека.