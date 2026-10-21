Time to read1 мин
5,3 т.

В оккупированном Луганске прогремели десятки взрывов: под ударом – связь и ІТ-инфраструктура. Фото

Лилия Рагуцкая

Удар по Луганску

Ночью 21 октября во временно оккупированном Россией Луганске раздались десятки взрывов. Под ударом оказалось здание "Укртелекома", где после 2014 года разместился созданный захватчиками оператор связи "Лугаком", а также ІТ-инфраструктура.

Вспыхнул мощный пожар. Кадр с места атаки опубликовал Telegram-канал Exilenova+.

Что известно

Громкой оказалась ночь на 21 октября для жителей оккупированного Луганска: по сообщениям местных жителей, там прогремели десятки взрывов.

Как сообщает Exilenova+, Силы обороны нанесли удар по зданию, где до оккупации располагался "Укртелеком".

"Атака на здание "Лугаком", Центр телекоммуникационных услуг и Центр информационных технологий и технического обеспечения. "Лугаком"предоставляет услуги мобильной связи, доступа к интернету и передачи данных наоккупированной Луганщине", – подчеркнули в Exilenova+.

Подверглось нападению бывшее...

Развернуть

На месте вспыхнул пожар.

Источник: Supernova+

Там добавили, что ночные удары по Луганску, по всей видимости, являются частью более широкой кампании.

"Вчера подобный удар вы уже видели в оккупированном Донецке, где ударники атаковали здание, с адресом которого связаны десятки организаций, в частности операторы связи и интернет-провайдеры", – отметили в канале.

К утру оккупанты потушили пожар в здании "Лугакома". Оно, как жалуются пропагандисты, сгорело дотла.

Здание выгорело полностью

Здание выгорело полностью

Здание выгорело полностью

Как сообщал OBOZ.UA, ранее журналисты провели расследование, которое подтвердило ликвидацию 20 офицеров РФ в Донецке в результате удара ВСУ. Это стало крупнейшей из известных потерь в "верхушке" штабов за одну атаку. Все ликвидированные российские офицеры известны поименно.

Похожие темы
Война в УкраинеПотери России в войне с УкраинойВременная оккупация украинских городовУкраинаЛуганскпожар
0