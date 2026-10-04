В Украине разработали ракету "Ника" для сбивания реактивных дронов, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил о разработке в Украине новой малогабаритной ракеты "Ника", которую планируется использовать для уничтожения реактивных дронов типа "шахед". Об этом он рассказал журналистам перед переговорами с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Об этом сообщила корреспондентка "Суспильного", которая присутствовала во время общения президента с журналистами. Зеленский отметил, что новая ракета ещё должна пройти испытания, а Украина и Германия положительно оценивают перспективы этой разработки.

Новые перехватчики

"У нас появляется новая малогабаритная ракета "Ника" против реактивных шахедов. Все, и немцы, и мы, положительно реагируем. Там будут испытания. Пока что смотрим, что может быть положительного", — сказал Зеленский.

Президент также сообщил об успешномиспытании нового украинско-немецкого перехватчика "Спис". По его словам, тест системы завершился положительно.

"Важно, что сегодня мы услышали о тесте нашего нового перехватчика, немецко-украинского перехватчика "Спис". Тест прошел успешно. Благодарим компании и разработчиков системы", – добавил глава государства.

Защита Киева

Отдельно Зеленский рассказал о развертывании турелей для защиты от реактивных беспилотников. По его словам, в столице уже установили более 12 таких установок, а еще восемь планируют установить в Киевской области.

"Начали устанавливать турели. 12 плюс уже установлены в столице, и плюс сейчас ещё восемь "пятидесятников" в Киевской области будут дополнительно установлены", — отметил президент.

Позже во время совместной пресс-конференции Зеленский уточнил, что десятки таких турелей установят на различных объектах.

"Будут десятки этих турелей на различных объектах, и мы будем защищаться, как сможем", — сказал он.

Ранее Зеленский сообщал, что Украина испытывает новое поколение дронов-перехватчиков, в частности для борьбы с российскими реактивными "шахедами". Власти также работают над ускорением их разработки и производства.

15 сентября президент сообщил об успешном испытании еще одного перехватчика. Во время теста он поразил "шахед", однако разработчикам еще предстояло доработать отдельные аспекты управления системой.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина испытывает новые средства для борьбы с российскими реактивными дронами.