В Украине шесть компаний запустили серийное производство турбореактивных двигателей: как это поможет в борьбе с дронами

В Украине сделан важный шаг в развитии оборонных технологий. Шесть отечественных компаний уже вышли на уровень серийного производства турбореактивных двигателей.

Новые разработки будут способствовать борьбе с реактивными БПЛА. Об этом в интервью изданию "Оборонке" сообщил руководитель украинского оборонного кластера Brave1 Андрей Гриценюк.

От разработки до серийного производства

Как отметил Гриценюк, до недавнего времени подобные технологии в Украине практически отсутствовали в частном секторе. Ситуация изменилась в 2025 году, когда Brave1 запустил специальную программу финансирования и выделил создание миниатюрных турбореактивных двигателей в отдельное приоритетное направление.

"Раньше их в Украине не было. Ни одна частная компания не производила. В 2025 году мы запустили программу, начали программу финансирования, выделили это в отдельный сегмент, начали работать с производителями", – подчеркнул руководитель кластера.

На организацию и полную наладку серийных производственных процессов ушло чуть более полутора лет. На сегодняшний день в этой сфере задействовано 11 отечественных компаний, шесть из которых уже поставляют готовую серийную продукцию.

Масштабирование дронов-перехватчиков

Производство собственных турбореактивных двигателей имеет ключевое значение для укрепления обороноспособности Украины. Они являются главным технологическим звеном для массового выпуска и масштабирования новых скоростных дронов-перехватчиков.

Использование реактивных мини-двигателей позволяет существенно увеличить скорость и маневренность беспилотников, что критически важно для эффективного перехвата воздушных целей. В кластере Brave1 оптимистично оценивают дальнейшие перспективы поставок отечественных комплектующих для нужд украинских защитников.

Как сообщал OBOZ.UA, немецкий производитель дронов Quantum Systems планирует передать Украине "тысячи дронов-перехватчиков" SPYS, предназначенных, в частности, для борьбы с новыми российскими реактивными беспилотниками "Герань-4" и "Герань-5".