В Украине создали плавающий НРК с бензиновым двигателем: что известно о разработке. Видео

Украинский наземный роботизированный комплекс (НРК) MAT1LDA способен передвигаться как по суше, так и по воде. Он может перевозить до 500 кг груза на суше и до 400 кг на воде.

Об этом сообщила украинская компания Tencore на своей странице в Facebook. Там также опубликовали видео разработки. MAT1LDA вошел в новую экосистему беспилотных систем, презентация которой состоялась в начале октября 2026 года.

Что известно о MAT1LDA

Разработкой роботизированной амфибии занималась украинская компания NODRICS. Машина имеет восемь колёс по схеме 8×8 и оснащена бензиновым двигателем внутреннего сгорания. Для передвижения по воде и болотистой местности по бокам платформы предусмотрены специальные понтоны.

По данным разработчиков, MAT1LDA может перевозить до 500 кг груза по суше и до 400 кг — по воде. Заявленная дальность передвижения составляет до 160 км по суше и до 50 км по воде.

Украинский плавающий НРК MAT... Источник: Скриншот Развернуть

Украинский НРК MAT1LDA. Источник: Скриншот

Среди особенностей конструкции разработчики отмечают открытую раму. Она позволяет быстро адаптировать платформу к различным задачам — от перевозки грузов в контейнерах до транспортировки эвакуационных носилок.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во время наступательной операции "Вивальди" Третий армейский корпус первым в мире применил наземные роботизированные комплексы для разминирования во время наступления. На направлении Шандриголового роботы расчистили 30 км маршрутов за две ночи, при этом удалось избежать потерь среди саперов.