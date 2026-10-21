StarGate от компании SkyFall.

В Украине появился первый тяжелый дрон для эвакуации раненых военных с поля боя. Видео

Украинская оборонная компания SkyFall разработала тяжелый беспилотник StarGate, предназначенный для эвакуации раненых военных с поля боя. Аппарат может перевозить грузы весом до 150 кг, развивать скорость до 105 км/ч и преодолевать до 15 км в одну сторону.

Сейчас дрон передали 475-му отдельному штурмовому полку "CODE 9.2". Соответствующее видео показала пресс-служба полка.

Для чего создали дрон StarGate

Разработку StarGate начали после обращения украинских военных, которым нужен был способ быстрее эвакуировать раненых с опасных участков фронта.

Наземным роботизированным системам в зависимости от расстояния, состояния дорог и уровня угроз может потребоваться от двух до трех часов, чтобы добраться до позиции. В то же время StarGate способен преодолевать до 15 км в одну сторону, что может помочь эвакуировать военных из районов, где из-за постоянной угрозы атак беспилотников передвижение по земле особенно опасно.

По оценке военных, возможность преодолевать 10 км за считаные минуты могла бы существенно изменить процесс эвакуации раненых с передовой.

Какие характеристики у StarGate

Беспилотник рассчитан на транспортировку раненого военнослужащего в бронежилете и боевом снаряжении. Для этого предусмотрен специальный медицинский модуль с носилками.

Основные характеристики StarGate:

Грузоподъемность: до 150 кг.

до 150 кг. Дальность полета: до 15 км в одну сторону.

до 15 км в одну сторону. Крейсерская скорость: 65 км/ч.

65 км/ч. Максимальная скорость: 105 км/ч.

105 км/ч. Время подготовки к полету: около 10 минут.

около 10 минут. Медицинское оснащение: модуль со специальными носилками.

Работа ночью: предусмотрены тепловизионные камеры.

предусмотрены тепловизионные камеры. Погодные условия: по данным компании, дрон может работать во время дождя и снега.

StarGate компании SkyFall. Источник: Скриншот

StarGate компании SkyFall. Источник: Скриншот

StarGate компании SkyFall. Источник: Скриншот

Как дрон работает без GPS и защищается от FPV

StarGate использует Starlink, собственную систему связи L-Link и программное обеспечение с искусственным интеллектом. Эти технологии должны помогать управлять аппаратом, когда спутниковая навигация недоступна, сигнал глушат или подменяют.

Дроном управляет оператор, но у него также есть функции на основе искусственного интеллекта для работы в условиях искаженного или отсутствующего GPS-сигнала. Если связь полностью пропадает, аппарат может самостоятельно проложить маршрут обратно в безопасную зону.

Во время демонстрации разработчики также показали систему противодействия FPV-дронам. Когда к StarGate приблизился другой беспилотник, система развернула сеть для его перехвата.

StarGate от компании SkyFall. Источник: Скриншот

Что известно о компании SkyFall

SkyFall – украинская оборонно-технологическая компания, которая разрабатывает беспилотные авиационные комплексы и имеет собственные R&D-центр и производство. Самый известный продукт компании – тяжелый бомбардировочный беспилотник Vampire, также известный как "Баба Яга". По данным SkyFall, в 2025 году он стал самым результативным средством поражения в программе "Армия дронов.Бонус" и выполнил более 2,5 млн боевых вылетов.

Кроме Vampire, компания производит FPV-дроны Shrike и перехватчики "Шахедов" P1-SUN.

StarGate от компании SkyFall. Источник: Скриншот

Как писал OBOZ.UA, украинские военные впервые в истории эвакуировали раненого непосредственно с позиции с помощью тяжелого гексакоптера. В операции участвовали бойцы 30-й и 14-й отдельных механизированных бригад, 92-й отдельной штурмовой бригады, представители 10-го армейского корпуса и компания Gurzuf Defence.