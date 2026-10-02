В Украину вернули 26 тысяч тел погибших защитников: Буданов объяснил, почему идентификация проходит медленно

В Украину уже возвратили более 26 тысяч тел и останков погибших защитников, однако значительная часть из них до сих пор остается неопознанной. Поскольку семьи погибших месяцами и даже годами находятся в неопределенности относительно судьбы своих близких, принято решение об ускорении процесса идентификации

Об этом сообщил глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов. По его словам, проблема связана, в частности, с бюрократическими задержками и нарушениями регламентов в системе судебно-медицинских экспертиз.

Почему затягивается идентификация

Буданов провел заседание Координационного совета по вопросам защиты прав ветеранов войны и членов их семей, семей погибших защитников и защитниц Украины, а также пленных и людей, пропавших без вести.

Буданов провел заседание Коо... Источник: t.me/Kyrylo_Budanov_Official Развернуть

В ходе заседания обсудили проблемы, из-за которых установление личности погибших может затягиваться. По словам Буданова, недопустимо, чтобы из-за бюрократических задержек и несоблюдения установленных процедур семьи годами не получали окончательной информации о своих близких.

Речь идет прежде всего о работе системы судебно-медицинских экспертиз. Особое внимание планируется уделить региональным бюро, где, по словам руководителя ОП, также необходимо пересмотреть организацию работы.

Создадут межведомственную группу и привлекут международные ресурсы

Для решения проблемных вопросов планируется создать межведомственную группу, которая будет заниматься вопросами идентификации погибших защитников. Также пересмотрят работу бюро судебно-медицинских экспертиз, особенно в регионах.

Кроме того, Украина хочет дополнительно привлечь международные ресурсы для проведения ДНК-экспертиз. Это должно помочь увеличить возможности системы и быстрее устанавливать личности погибших.

"Все необходимые нормативно-правовые решения правительство примет в ближайшее время", — подчеркнул глава ОП.

Для семей важно как можно быстрее получить ответ

Буданов подчеркнул, что установление личности каждого погибшего защитника является обязанностью государства. Для семей это означает возможность наконец получить достоверную информацию о судьбе близкого человека после длительного ожидания.

"Каждый павший герой будет найден и достойно почтен", — заявил глава Офиса Президента.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском плену погибли по меньшей мере 375 граждан Украины,их тела уже удалось вернуть домой. Кроме того, на данный момент известно, что 95% украинских военнопленных подвергались пыткам, а в отношении тысяч наших граждан РФ ведет уголовное преследование.