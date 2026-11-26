В Украину вернули тела 250 погибших, которые, по утверждению России, принадлежат украинским военнослужащим

В четверг, 26 ноября, по результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 250 погибших. По утверждению российской стороны, они принадлежат украинским военнослужащим.

Об этом в Telegram сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. В ближайшее время правоохранители совместно с представителями экспертных учреждений проведут все необходимые мероприятия для установления личностей погибших.

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