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В Украину вернули тела 250 погибших, которые, по утверждению России, принадлежат украинским военнослужащим
Репатриационные мероприятия...
Источник: Telegram/Координационный штаб
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В четверг, 26 ноября, по результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 250 погибших. По утверждению российской стороны, они принадлежат украинским военнослужащим.
Об этом в Telegram сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. В ближайшее время правоохранители совместно с представителями экспертных учреждений проведут все необходимые мероприятия для установления личностей погибших.
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