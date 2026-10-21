В Умани в результате атаки РФ разрушен частный дом, есть прилет по зданию гипермаркета. Фото

В Умани в результате атаки Р...

Ночью 21 октября российская оккупационная армия нанесла массированный удар по Умани в Черкасской области. В результате обстрела в городе зафиксированы разрушения в нескольких местах.

Одной из целей оккупантов стал гипермаркет, также повреждены жилые дома. Об этом сообщили в Черкасской областной военной администрации.

Последствия ночного террора

По информации ОВА, известно, что в результате вражеской атаки разрушен частный дом. Пожар там уже ликвидирован.

В результате атаки один человек получил травмы. Медики оказали помощь на месте. От госпитализации мужчина отказался.

Также вражеские дроны поразили здание гипермаркета и его территорию, в результате чего также возник пожар. В другом месте взрывной волной повреждена гостиница.

Разрушенный гипермаркет. Источник: "Суспильне Черкасы"

Разрушенный дом. Источник: Черкасская областная государственная администрация Развернуть

Оккупанты атаковали Умань. Источник: Черкасская областная государственная администрация Развернуть

В гипермаркете произошел пожар. Источник: Черкасская областная государственная администрация Развернуть

На месте нападения работали спасатели. Источник: Черкасская областная государственная администрация Развернуть

В областном управлении полиции подтвердили, что в результате попадания был поврежден частный жилой дом. Также там уточнили, что здание гипермаркета было повреждено обломками вражеских БПЛА, а не прямым попаданием.

Последствия обстрела фиксируются в нескольких местах. Окончательные данные станут известны после осмотра мест взрывотехниками полиции и следственно-оперативными группами.

На местах происшествий работают все необходимые службы. Полицейские, спасатели и медики продолжают выполнять свои задачи, обследование территорий продолжается.

Умань подверглась атаке беспилотников. Источник: Национальная полиция Украины

На месте нападения работали спасатели. Источник: Национальная полиция Украины

Враг нанес удар по Умани. Источник: Национальная полиция Украины

Последствия атаки. Источник: Национальная полиция Украины

Повторная атака на город

В полиции сообщили, что утром российские войска совершили повторную атаку на Умань с помощью ударных БПЛА типа "Герань". В результате ударов повреждена гражданская инфраструктура, одна женщина получила травмы.

Около 08:00 БПЛА упал на территорию Уманского национального университета. По предварительным данным, повреждено остекление общежития и жилого дома.

Около 09:00 в результате попадания БПЛА был поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина, она госпитализирована, медики оказывают необходимую помощь.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники, спасатели и другие профильные службы. Правоохранители документируют последствия вражеского удара и фиксируют очередное военное преступление России. Развернут оперативный штаб по ликвидации последствий.

Около 12:00 в городе раздались новые взрывы. По информации областной администрации, сведений о пострадавших не поступало.

В домах выбиты окна. Источник: Национальная полиция Украины

Оккупанты атаковали гипермаркет. Источник: Национальная полиция Украины

На месте нападения работали спасатели. Источник: Национальная полиция Украины

ГСЧС Украины сообщает, что число пострадавших в результате российской атаки возросло до 5 человек. Двое из них в настоящее время госпитализированы.

Напомним, 21 октября российские войска атаковали Кременчуг в Полтавской области. Один из вражеских ударных дронов попал в здание Кременчугского национального университета им. М. Остроградского.

Как писал OBOZ.UA, ночью 18 октября российские войска атаковали Запорожье. В результате попадания в дом погибла молодая женщина, ещё двое гражданских, в том числе ребёнок, получили ранения. Повреждены два многоэтажных дома, учебное заведение и почти два десятка частных автомобилей.