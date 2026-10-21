В Умани в результате атаки РФ разрушен частный дом, есть прилет по зданию гипермаркета. Фото
В Умани в результате атаки Р...
Источник: Коллаж OBOZ.UA
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Ночью 21 октября российская оккупационная армия нанесла массированный удар по Умани в Черкасской области. В результате обстрела в городе зафиксированы разрушения в нескольких местах.
Одной из целей оккупантов стал гипермаркет, также повреждены жилые дома. Об этом сообщили в Черкасской областной военной администрации.
Последствия ночного террора
По информации ОВА, известно, что в результате вражеской атаки разрушен частный дом. Пожар там уже ликвидирован.
В результате атаки один человек получил травмы. Медики оказали помощь на месте. От госпитализации мужчина отказался.
Также вражеские дроны поразили здание гипермаркета и его территорию, в результате чего также возник пожар. В другом месте взрывной волной повреждена гостиница.
Разрушенный гипермаркет.
Источник: "Суспильне Черкасы"
Разрушенный дом.
Источник: Черкасская областная государственная администрация
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Оккупанты атаковали Умань.
Источник: Черкасская областная государственная администрация
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В гипермаркете произошел пожар.
Источник: Черкасская областная государственная администрация
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На месте нападения работали спасатели.
Источник: Черкасская областная государственная администрация
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В областном управлении полиции подтвердили, что в результате попадания был поврежден частный жилой дом. Также там уточнили, что здание гипермаркета было повреждено обломками вражеских БПЛА, а не прямым попаданием.
Последствия обстрела фиксируются в нескольких местах. Окончательные данные станут известны после осмотра мест взрывотехниками полиции и следственно-оперативными группами.
На местах происшествий работают все необходимые службы. Полицейские, спасатели и медики продолжают выполнять свои задачи, обследование территорий продолжается.
Умань подверглась атаке беспилотников.
Источник: Национальная полиция Украины
На месте нападения работали спасатели.
Источник: Национальная полиция Украины
Враг нанес удар по Умани.
Источник: Национальная полиция Украины
Последствия атаки.
Источник: Национальная полиция Украины
Повторная атака на город
В полиции сообщили, что утром российские войска совершили повторную атаку на Умань с помощью ударных БПЛА типа "Герань". В результате ударов повреждена гражданская инфраструктура, одна женщина получила травмы.
Около 08:00 БПЛА упал на территорию Уманского национального университета. По предварительным данным, повреждено остекление общежития и жилого дома.
Около 09:00 в результате попадания БПЛА был поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина, она госпитализирована, медики оказывают необходимую помощь.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники, спасатели и другие профильные службы. Правоохранители документируют последствия вражеского удара и фиксируют очередное военное преступление России. Развернут оперативный штаб по ликвидации последствий.
Около 12:00 в городе раздались новые взрывы. По информации областной администрации, сведений о пострадавших не поступало.
В домах выбиты окна.
Источник: Национальная полиция Украины
Оккупанты атаковали гипермаркет.
Источник: Национальная полиция Украины
На месте нападения работали спасатели.
Источник: Национальная полиция Украины
ГСЧС Украины сообщает, что число пострадавших в результате российской атаки возросло до 5 человек. Двое из них в настоящее время госпитализированы.
Напомним, 21 октября российские войска атаковали Кременчуг в Полтавской области. Один из вражеских ударных дронов попал в здание Кременчугского национального университета им. М. Остроградского.
Как писал OBOZ.UA, ночью 18 октября российские войска атаковали Запорожье. В результате попадания в дом погибла молодая женщина, ещё двое гражданских, в том числе ребёнок, получили ранения. Повреждены два многоэтажных дома, учебное заведение и почти два десятка частных автомобилей.