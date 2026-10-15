Блог | Огромная пощечина "петухам": ВМС Украины уничтожили сразу шесть основных носителей КАБ!

Петухи думали, что могут безнаказанно запускать десятки реактивных "Шахедов". Сотни КАБ по фронту на мирные города.

Далее текст на языке оригинала.

Знищити декілька дата-центрів, щоб обвалити нам інтернет.

Постійні удари по ТЕЦ, ТЕС та енергетиці...

Але прийшла осінь. І ми почали серйозно добиватися успіхів у приниженні ворожого потенціалу.

Вивід з ладу дата-центрів Яндексу. В черговий раз дістали Омський, та системна робота по інших НПЗ. Відпрацьовуються заводи та підприємства ОПК. Робота по флоту взагалі без варіантів – останні Калібри запускались з Каспія. Чорноморський скоро стане підводним.

І сьогодні Військово-морські сили підтвердили – одразу аж ШІСТЬ головних носіїв КАБів, літаки Су-34М були знищені на аеродромі біля Рязані, Борісоглєбськ!

Последствия поражения аэродр... Источник: AviVector Развернуть

Ці "качині морди" можуть до 8 тонн скидати Кабів за один виліт! А тепер кількість чугунія суттєво зменшиться, що відчують всі)

Це дуже крута новина, та величезний ляпас півням. Остання партія таких літаків була три штуки, отже знищено одразу дві партії бомбардувальників! І ще круто, що ця операція була здійснена саме нашими, українськими ракетами – Нептун!