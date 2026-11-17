"Великое бремя": в Сухопутных войсках сделали заявление о мобилизации и подготовке бойцов

Мобилизация необходима для того, чтобы Силы обороны могли выполнять поставленные задачи. В то же время одним из главных приоритетов Сухопутных войск является качественная подготовка бойцов, их адаптация к условиям боевой работы и сохранение жизни на поле боя.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ бригадный генерал Святослав Заец во время "Сержантского форума", сообщает Interfax-Украина. Он назвал мобилизацию большим бременем для ведомства, однако подчеркнул, что без нее войско не смогло бы выполнять свои задачи.

По словам Заеца, мобилизационные мероприятия Сухопутные войска проводят совместно с Национальной полицией. Он также признал, что эта работа получает немало негативного освещения в информационном пространстве.

"Что касается мобилизации – это действительно такое большое бремя, которое сейчас лежит на Сухопутных войсках. Это совместная работа с Национальной полицией по доставке людей. Не самая лучшая работа, так как в информационном пространстве ее очень негативно освещают, но все должны понимать, без этого мы не существовали бы, мы не могли бы выполнять задачи", – отметил командующий.

Еще одним ключевым приоритетом Заец назвал повышение качества военной подготовки.

Командующий подчеркнул, что военнослужащих нужно правильно и разумно привлекать к боевой работе, учитывая необходимость беречь их жизнь.

"И второй момент – это подготовка бойца, это наша основная задача, это повышение качества подготовки: базовой – общей военной подготовки, специальной подготовки, дальнейшая хорошая адаптация в районе выполнения задач и правильное, разумное применение солдата, чтобы беречь его", – подчеркнул Заец.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее ветеран войны, общественный активист и юрист Олег Симороз объяснил, почему Украине придется пересмотреть подходы к мобилизации. По его словам, нехватка личного состава уже ощущается не только в резерве, но и в регулярных подразделениях, поэтому для сдерживания российского наступления необходимо надлежащим образом укомплектовать боевые части.

В то же время Симороз отметил, что Украине не нужно соревноваться с Россией по количеству привлеченных в армию людей. Вместо этого важно обеспечить достаточное количество военнослужащих в подразделениях, которые держат оборону, позаботиться об их подготовке и создать необходимые резервы.