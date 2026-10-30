Блог | "Весь Донбасс до конца года": российский мясной блицкриг разбился о ВСУ

По состоянию на конец октября 2026 года все мощные волны российского мясного "блицкрига" на Донбассе, а также попытки захватить украинские города-крепости закончились полным фиаско для "второй армии мира". Разбились об оборонительные стены ВСУ.

А больше года назад Путин хвастался Трампу, что весь Донбасс будет "освобожден" до конца 2025 (!) года. Впрочем, воз и ныне там. Более того: воз немного сдвинулся назад, столкнувшись с композитором Вивальди в исполнении группы "Центр". ВСУ порвали наступательные потуги болотного войска, как косатка белого медведя. "Оторвали мишке лапу"...

Россия не отказалась от силового захвата Донбасса, однако наступательные действия на Лиманском направлении 26 и 27 октября закончились безрезультатно, – констатируют специалисты из Института изучения войны (ISW).

Так, Украина в целом и ее Вооруженные Силы становятся частью большого современного Эпоса.

В конце концов все это должно закончиться тем, что Лаврову на именины подарят красивого и большого деревянного коня, и он повезет его показать Путину. А из коня вылезут – генерал Белецкий и его специально обученные люди... ))

Конечно, нынешняя осень тревожная и неопределенная. Как и предыдущие осени. Но, поверьте, у нас уже бывали осени тяжелее...

И когда мы сейчас слышим, что Россия, мол, накопила семьсот ракет, стоит помнить, что осенью 2021-го у России было семь тысяч таких ракет.

Держимся!