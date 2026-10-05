От корабельной системы малой дальности до дальнобойного ЗРК: что известно о трансформации украинской ракеты "Корал". Фото

Украинская зенитная ракета "Корал" за несколько лет существенно изменилась: из проекта боеприпаса для корабельного комплекса ПВО с дальностью поражения до 30 км она превратилась в значительно более крупную ракету, которую позиционируют как средство борьбы не только с аэродинамическими, но и с баллистическими целями. Ее нынешняя версия весит 450 кг, имеет боевую часть массой 36 кг и длину 4,8 метра, а система наведения сочетает инерциальную навигацию, радиокоррекцию и активную радиолокационную головку самонаведения.

О трансформации "Корала" пишет "Милитарный". Издание проанализировало первую публично представленную конфигурацию ракеты 2021 года и нынешний вариант, показанный в сентябре этого года.

От корабельной ракеты к унифицированной системе

Разработка "Корала" началась в 2016 году по решению тогдашнего министра обороны Степана Полторака. Проект разрабатывался Государственным Киевским конструкторским бюро "Луч" как управляемая зенитная ракета для корабельного зенитного ракетного комплекса.

Впоследствии концепция расширилась. "Корал" стали представлять как унифицированную модульную ракету, которую можно было бы применять в составе как корабельных, так и наземных комплексов противовоздушной обороны.

Полноразмерный макет ракеты впервые широко продемонстрировали в 2021 году на выставке "Оружие и безопасность". Тогда генеральный конструктор ГККБ "Луч" Олег Коростелев сообщил, что аванпроект комплекса успешно защитили, а Министерство обороны положительно его оценило.

Макет ракеты "Корал" на выст... Источник: "Милитарный" Развернуть

В то же время защита предварительного проекта не означала, что готовый ЗРК уже существовал или был принят на вооружение. Речь шла об утверждении основных технических решений на раннем этапе разработки. Для перехода к созданию опытных образцов требовались государственный заказ, финансирование, техническое задание и последующие испытания.

В 2021 году Коростелев оценивал готовность комплекса примерно в 70%. Тогда же "Луч" рассматривал создание целой линейки украинских ЗРК с дальностью около 10 км, 30–40 км и до 100 км, а "Коралу" отводилась средняя ниша.

Каким был "Корал" в 2021 году

Первая публично представленная конфигурация ракеты имела значительно более скромные характеристики.

Ее масса составляла около 300 кг, длина – 4,33 метра, максимальный диаметр – 260 мм, а боевая часть весила 25 кг. Заявленная дальность поражения составляла до 30 км, высота – до 10 км.

Характеристики ракеты "Корал... Источник: Инфографика КБ "ЛУЧ" Развернуть

Ракету планировали использовать против самолетов, вертолетов, беспилотников, крылатых и тактических баллистических ракет.

Одной из особенностей проекта была модульность. В частности, рассматривались различные варианты головки самонаведения. На выставке 2021 года демонстрировали даже макет инфракрасной головки, хотя дальнейшая судьба этого варианта публично не раскрывалась.

Композитный колпак для РЛС з... Источник: "Милитарный" Развернуть

Основным же вариантом наведения должна была стать комбинация инерциальной системы и активной радиолокационной головки самонаведения. Последняя на заключительном участке полета самостоятельно излучает сигнал и принимает его отражение от цели.

Второе поколение "Корала"

В 2026 году Украина продемонстрировала уже другую конфигурацию "Корала". Ее впервые публично представили на оборонной выставке MSPO в Польше, где также продемонстрировали изображения запуска ракеты с самоходной пусковой установки на шасси чешского грузовика Tatra.

Пусковая установка ракеты "Корал". Источник: "Милитарный"

Новая ракета имеет:

массу – 450 кг;

боевую часть – 36 кг;

длину – 4,8 метра;

диаметр – 230/300 мм;

размах крыльев – 835 мм;

размах рулей – 685 мм.

То есть по сравнению с конфигурацией 2021 года масса ракеты увеличилась примерно на 50%, длина – почти на 11%, а масса боевой части – на 44%.

При этом наиболее заметное изменение касается не только размеров. В новой конструкции значительно увеличена двигательная часть. Это может свидетельствовать об увеличении запаса топлива и, соответственно, об ориентации на существенно большую дальность полета.

Макет зенитной ракеты малой... Источник: "Милитарный" Развернуть

В то же время официальных данных о дальности для нынешней версии "Корала" Украина пока не обнародовала.

Однако "Милитарный" обращает внимание, что еще в ноябре 2023 года Иван Гаврилюк говорил об украинских системах ПВО с дальностью более 100 км и среди них прямо называл "Корал".

"Правительство поставило перед министерством задачу максимально закупать вооружение и военную технику собственного производства. На вооружение принимаются новые образцы вооружения по мере их разработки. Это как собственного производства – от переносных зенитно-ракетных комплексов обычного типа до систем противовоздушной обороны дальностью более 100 километров, например, "Корал", – заявил он тогда.

Изменилась и система наведения

Для новой конфигурации заявлена комбинированная система наведения: инерциальная навигация на маршевом участке, радиокоррекция и активная радиолокационная головка самонаведения на конечной стадии.

Эта схема также косвенно указывает на изменение концепции ракеты.

Для боеприпаса, который должен лететь значительно дальше, чем первоначальные 30 км, одной инерциальной системы недостаточно для обеспечения необходимой точности: накопление навигационной погрешности растет вместе с продолжительностью полета. Радиокоррекция позволяет уточнять траекторию во время полета, тогда как активная радиолокационная головка должна обеспечивать наведение на цель на финальном участке.

Еще одно заметное отличие – отсутствие в новой версии поперечных двигателей коррекции, которые были характерной особенностью первоначального варианта.

В первой конфигурации такие двигатели располагались в передней части ракеты и вместе с аэродинамическими рулями должны были обеспечивать высокую маневренность. В новом варианте от этого решения, очевидно, отказались – вероятно, из-за изменения требований к ракете и сложности такой конструкции.

Пусковая установка на шасси Tatra

Во время выставки MSPO-2026 Украина впервые продемонстрировала не только саму ракету, но и изображение ее запуска с самоходной пусковой установки.

На обнародованном изображении использовано шасси чешской компании Tatra. При этом остается неизвестным, идет ли речь уже об окончательном варианте пусковой установки или об испытательном образце.

Некоторые западные профильные издания также отметили, что на самой выставке полноценную пусковую установку не демонстрировали – она была представлена в информационных материалах. В то же время фото запуска свидетельствует о наличии реального опытного образца или прототипа установки.

Действительно ли "Корал" станет дальнобойным ЗРК

Публичных данных для точного ответа пока недостаточно.

С одной стороны, увеличение массы ракеты с 300 до 450 кг, увеличенная моторная часть, более крупная боевая часть и появление радиокоррекции логично соответствуют переходу к значительно большей дальности.

С другой – разработчик пока не обнародовал полный набор характеристик: максимальную дальность перехвата, высоту поражения, максимальную скорость целей, которые ракета способна перехватывать, и характеристики наземных средств наведения.

Поэтому называть "Корал" полноценным аналогом конкретного западного или российского дальнобойного комплекса только по внешнему виду ракеты было бы преждевременно.

По отдельным параметрам новая ракета может напоминать боеприпасы комплексов типа "Бук" или С-350. Однако это лишь сравнение по классу и конструктивным решениям, а не подтверждение того, что украинская система обладает такими же возможностями.

Почему одной ракеты недостаточно

Для оценки возможностей "Корала" важно смотреть не только на саму ракету, но и на весь зенитный ракетный комплекс.

Дальность полета боеприпаса не равна дальности эффективного перехвата. Чтобы уничтожить цель на большом расстоянии, радар должен своевременно ее обнаружить, система управления – построить и постоянно уточнять траекторию, а пусковая установка – получить необходимые данные для применения ракеты.

Особенно сложным является перехват низколетящих крылатых ракет. Из-за кривизны Земли и рельефа местности наземный радар может обнаружить такую цель лишь на относительно небольшом расстоянии. Поэтому даже ракета с очень большой дальностью не сможет реализовать весь свой потенциал, если цель будет обнаружена слишком поздно.

Еще более сложной задачей являются баллистические цели. Для их перехвата необходимы высокие скорости обработки данных, точное сопровождение и соответствующие характеристики самой ракеты.

Именно поэтому заявленная способность "Корала" бороться с тактическими баллистическими целями еще не означает автоматической возможности перехватывать любые баллистические ракеты.

Что известно о возможностях противодействия баллистическим целям

Профильные комплексы средней и большой дальности, такие как российские "Бук" и С-350, обладают заявленными возможностями борьбы с баллистическими целями, однако дальность их перехвата баллистических ракет существенно отличается от дальности поражения аэродинамических целей.

Например, для С-350 заявлялась возможность поражения аэродинамических целей на дальности до 120 км, тогда как для баллистических целей показатели значительно ниже. В случае с "Буком" также существует разница между дальностью поражения самолетов или крылатых ракет и возможностями по борьбе с баллистическими целями.

ЗРК "Бук-М3". Источник: "Милитарный"

Поэтому даже если будущий "Корал" будет иметь дальность поражения аэродинамических целей более 100 км, это не будет означать, что он сможет перехватывать баллистические ракеты на таком же расстоянии.

Точно так же сама по себе заявленная способность бороться с баллистическими целями не означает, что система сможет гарантированно перехватывать такие сложные цели, как "Искандер-М" или "Циркон". Для этого необходимы соответствующие характеристики ракеты, радара, системы управления и обмена данными.

Сравнительные характеристики ракет. Источник: "Милитарный"

От "Корала" до украинской системы ПВО

Особый интерес вызывает и то, что в 2025 году президент норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace сообщил о планах интегрировать украинские ракеты-перехватчики в систему NASAMS и развернуть в Украине производственные мощности.

"Сейчас мы создаем компанию в Украине. Мы ведем тесные переговоры с украинской промышленностью о создании совместного предприятия. Первоочередной задачей является увеличение производства ракет для нашей системы ПВО в Украине по украинской технологии", – сказал президент компании.

Ли отметил, что речь идет о серийном производстве ракет, то есть о сотнях единиц. По его словам, планировалось создать совместные предприятия в течение нескольких месяцев.

Однако конкретный тип украинской ракеты тогда не назывался. Из всех публично озвученных украинских разработок зенитных ракет больше всего на эту роль подходят именно ракеты "Корал". Но связывать эти планы именно с "Коралом" без дополнительных подтверждений нельзя, ведь речь могла идти о появлении совершенно новой, ранее неизвестной зенитной ракеты, работа над которой могла быть инициирована уже после начала полномасштабного российского вторжения.

Испытания системы ПВО NASAMS. Источник: Andoya Space

В то же время "Корал" остается одним из самых заметных украинских проектов зенитных ракет, который за последние годы претерпел заметную эволюцию.

В 2021 году речь шла о ракете массой около 300 кг с дальностью до 30 км. В 2026 году Украина продемонстрировала уже 450-килограммовый боеприпас с боевой частью весом 36 кг, комбинированной системой наведения и пусковой установкой на мобильном шасси.

Таким образом, за пять лет "Корал" изменился не просто количественно – изменились его размеры, масса, система наведения и, судя по конструкции, требования к дальности применения.

Это связано и с эволюцией самой войны. Потребность Украины в собственных средствах ПВО большой дальности растет из-за постоянного применения Россией крылатых и баллистических ракет, ударных беспилотников и других средств воздушного нападения. В то же время между демонстрацией ракеты и появлением серийного эффективного ЗРК остается значительный путь. "Коралу" еще необходимо пройти полный цикл испытаний, завершить создание всех компонентов комплекса и наладить серийное производство.

Если эти этапы будут успешно пройдены, украинский "Корал" может стать еще одним источником ракет для национальной системы ПВО – уже не только как проект, существующий на выставочных макетах, а как серийное средство перехвата.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина впервые применила в боевых условиях новую тактическую баллистическую ракету FP-7. Президент Владимир Зеленский 1 октября обнародовал видео запуска ракеты и заявил, что после первого боевого применения следующим этапом должно стать ее производство.