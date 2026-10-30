От школьных симуляторов до войны: в ГУР раскрыли, как оккупанты в Крыму готовят детей к боевой работе с дронами

Россияне все активнее привлекают несовершеннолетних к военно-технической подготовке на временно оккупированном полуострове. Такие мероприятия являются частью системной милитаризации детей и молодежи и формирования лояльности к российской армии.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО). Информация опубликована в Telegram.

В конце октября 2026 года в Севастополе около 50 школьников в возрасте от 7 до 18 лет прошли в региональный этап соревнований так называемого "Движения первых" и федерации гонок дронов.

Кроме того, в городе продолжается подготовка студентов к управлению беспилотниками. Для этого оккупанты используют тренажеры-симуляторы, а также реальные БПЛА и оборудование, которое применяет российская оккупационная армия.

Обучение работе с беспилотниками – лишь одно из направлений военной подготовки несовершеннолетних. В крымских школах также проводят занятия по стрельбе, разборке автомата Калашникова и строевой подготовке.

Детей привлекают к так называемым военно-патриотическим квестам с участием россиян, воевавших против Украины. Кроме того, школьников заставляют учить песни российских исполнителей, поддерживающих пропаганду Кремля.

Пост. Источник: ГУР в Telegram-канале.

Параллельно оккупационные власти расширяют набор в российские силовые структуры, рекламируют контрактную службу в войсках беспилотных систем и продвигают участников войны против Украины на руководящие должности в оккупационных администрациях. В школах также устанавливают мемориальные доски в честь погибших российских военных.

В ГУР подчеркивают, что такая политика направлена не только на удержание контроля над Крымом, но и на вытеснение украинской идентичности среди молодого поколения. Россия пытается переписать историю, навязать собственные нарративы и сделать военную подготовку и войну привычной частью жизни детей на оккупированных территориях.

В России студентов привлекают в армию с помощью так называемых специальных контрактов, которые якобы позволяют служить далеко от фронта и уволиться через год. Однако на самом деле такие соглашения могут не гарантировать ни службу в тылу, ни возможность оставить армию по истечении этого срока.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что страна-агрессор серьезно наращивает усилия по привлечению населения временно оккупированных территорий Украины к войне. Причем для этого одновременно задействовала несколько механизмов, часть из которых пока позволяет избежать масштабной мобилизации. Но дьявол кроется в деталях.