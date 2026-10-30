"От Ямала до Западной Сибири": Зеленский прокомментировал дальнобойные удары по РФ

Украинские дальнобойные средства сейчас способны поражать российские объекты на территории от Ямала до Западной Сибири. Украина работает над тем, чтобы ее ракеты и беспилотники могли достигать более отдаленных точек России, а также будет масштабировать подразделения, которые наносят дипстрайки по российским объектам.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства рассказал, что получил доклад по итогам дальнобойных ударов в сентябре-октябре.

Зеленский заслушал доклад по... Источник: t.me/V_Zelenskiy_official Развернуть

От Ямала до Западной Сибири

Зеленский поблагодарил украинских военных за меткость и "регулярную качественную реализацию украинских дальнобойных санкций".

"На каждый российский удар по нашим городам и громадам всегда есть наш вполне справедливый ответ", – подчеркнул президент.

По его словам, сейчас в зоне досягаемости украинских дальнобойных средств находятся российские объекты на линии от Ямала до Западной Сибири. В то же время Украина работает над тем, чтобы ее дроны и ракеты могли достигать еще более отдаленных территорий России.

Будут масштабировать подразделения дальнобойных ударов

Президент сообщил, что по итогам доклада определили ключевые направления для дальнейшего применения украинских дальнобойных средств.

По его словам, будут масштабироваться и подразделения дальнобойных ударов – как на основе возможностей Службы безопасности Украины, в частности Центра специальных операций "Альфа", так и на основе разведывательных и других составляющих Сил обороны Украины.

Зеленский также отметил, что сегодня говорил с производителями соответствующего оружия.

Дальнобойное оружие как гарантия безопасности

Зеленский назвал украинскую дальнобойность одной из реальных гарантий сохранения независимости Украины во время войны.

В то же время, по его словам, после завершения войны собственные дальнобойные возможности останутся одной из долгосрочных гарантий безопасности государства.

"Развиваем нашу силу", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZ.UA:

В ночь на 30 октября массированная атака дронов привела к масштабным перебоям в работе аэропортов Москвы. Ограничения ввели сразу в четырех московских аэропортах, а также в Ярославле, Пензе и Саратове.

Также этой ночью дроны атаковали Новокуйбышевск в Самарской области РФ. В результате удара на территории местного НПЗ, который производит реактивное топливо для российской авиации, вспыхнул пожар.