"Испытывал настоящую эйфорию": летчик, который сменил транспортную авиацию на тактическую, рассказал о первом полете на МиГ-29. Фото

Украинский военный летчик с позывным Enigma совершил первый самостоятельный полет на истребителе МиГ-29. Также он служил в транспортной авиации, однако в 2025 году решил сменить направление, чтобы летать интенсивнее и присоединиться к выполнению боевых задач по защите страны.

Об этом сообщили в 114-й бригаде тактической авиации на официальной странице в Facebook. Enigma рассказал, что в 2019 году окончил Летную академию Национального авиационного университета.

После выпуска у него не было ни одного часа налета на гражданских самолетах, а для трудоустройства в гражданской авиации требовались значительные финансовые ресурсы.

Поэтому в 2020 году мужчина решил начать военную летную карьеру. Службу он начал в одной из бригад транспортной авиации на должности помощника командира воздушного судна.

Эта должность предполагала выполнение полетов вместе с командиром экипажа и готовность взять на себя ответственность за управление самолетом в случае нештатной ситуации.

За четыре с половиной года службы Enigma налетал всего 230 часов. Невысокая интенсивность полетов стала одной из причин, по которым он начал задумываться о переходе в другой вид авиации.

"Во время полномасштабного вторжения, находясь на оперативных аэродромах, я мог наблюдать за работой побратимов из истребительной авиации. Смотрел, как ребята выполняют боевые задачи, интенсивно летают, уничтожают врага в небе. Тогда появилось большое желание делать больше для своей страны. Поэтому и принял непростое решение перевестись в истребительную авиацию", – рассказал летчик.

В 2025 году Enigma перевелся в 114-ю бригаду тактической авиации, где начал подготовку к полетам на истребителе МиГ-29.

Сначала летчик проходил теоретическое обучение, которое длилось около полутора месяцев. После этого начался практический этап на учебно-боевом самолете Л-39. Он длился шесть месяцев, хотя при благоприятных условиях мог завершиться быстрее.

Украинский военный летчик с позывным Enigma. Источник: Страница Facebook группы коммуникаций 114-й бригады тактической авиации. Развернуть

На график подготовки влияли погодные условия и обстоятельства военного времени, которые не всегда позволяли выполнять запланированные полеты.

После завершения этого этапа Enigma перешел к полетам на МиГ-29 вместе с инструктором. Прежде чем самостоятельно поднять истребитель в небо, он совершил 14 таких вылетов. Пятнадцатый стал его первым самостоятельным полетом на этом самолете.

МиГ-29. Источник: Страница Facebook группы коммуникаций 114-й бригады тактической авиации. Развернуть

"Когда поднялся в небо самостоятельно, я испытывал настоящую эйфорию. Но в то же время было немного непривычно и ответственно, ведь теперь ты сам отвечаешь за полет. В голове прокручивал все, чему учили инструкторы, вспоминал каждую рекомендацию, чтобы не допустить ни одной ошибки", – поделился впечатлениями пилот.

Сейчас Enigma продолжает выполнять полеты в рамках программы подготовки. Он постепенно осваивает необходимые элементы управления истребителем, которые должны подготовить его к дальнейшему выполнению боевых задач.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что пилот 114-й бригады тактической авиации с позывным "OSCAR" во время одного боевого вылета уничтожил четыре бронированные машины оккупантов на Запорожском направлении. Удар по технике был нанесен истребителем МиГ-29 с применением высокоточных авиационных бомб GBU-39.