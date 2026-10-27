Процент сбития растет: в Минобороны отметили роль самолетов F-16, Mirage и МиГ-29 в поражении реактивных дронов РФ

Средний показатель сбития российских беспилотников типа "Герань-4" за последние три месяца составляет почти 60%. Во время отражения отдельных атак украинские защитники уничтожали до 80% реактивных дронов.

О результатах анализа сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Там отметили, что важную роль в борьбе с такими воздушными целями играет тактическая авиация, в частности самолеты F-16, Mirage и МиГ-29.

Усиление противовоздушной обороны

В то же время украинские военные работают над усилением малой противовоздушной обороны. Этот вопрос приобретает особое значение в условиях дефицита зенитных управляемых ракет.

К средствам малой ПВО относятся зенитные установки "Гепард" и "Шилка", новейшие системы Skynex, Skyranger и Terrahawk Paladin, дроны-перехватчики, а также мобильные огневые группы всех составляющих Сил обороны Украины.

Процент сбития вражеских реа... Источник: t.me/GeneralStaffZSU Развернуть

Мобильные огневые группы оснащают не только пулеметами и сопутствующим оборудованием, но и переносными зенитно-ракетными комплексами. С помощью ПЗРК украинские военные также довольно успешно сбивают российские реактивные беспилотники.

Новые средства перехвата

Отдельное направление работы – удешевление отражения воздушных атак. Украинские специалисты продолжают испытывать новые дроны-перехватчики, которые должны помочь эффективнее противодействовать российским реактивным беспилотникам.

По данным Генштаба, отдельные образцы таких перехватчиков уже уничтожили несколько десятков российских реактивных "Гераней".

Ранее OBOZ.UA сообщали, что Украина просит партнеров передать 10% запасов ракет для ПВО.