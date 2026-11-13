Расстояние в 1500 км скоро перестанет быть недосягаемым для дипстрайков: в ГУР рассказали об атаках на Россию

Украинские военные все чаще наносят удары по целям, расположенным далеко от границы с Россией. Сейчас на расстоянии 1–1,5 тысячи километров уже сложно найти объекты, которые не охраняют средства ПВО и другие защитные сооружения.

Об этом в интервью Укринформу рассказал командир подразделения Главного управления разведки Минобороны "Вектор". Он подчеркнул, что российская противовоздушная оборона вынуждена прикрывать все больше территорий, что усложняет защиту всех важных объектов.

Украинские дальнобойные удары заставляют РФ усиливать защиту

"На самом деле уже сейчас на расстоянии 1-1,5 тыс. км сложно найти незащищенные цели, поэтому это расстояние скоро уже не будет считаться deep strike", – объяснил он.

Военный подчеркнул, что Россия пытается защитить важные объекты двумя способами:

– обустраивает вокруг них инженерные укрепления;

– размещает системы противовоздушной обороны, в частности "Панцири", "Буки" и "Торы".

России не хватает систем ПВО для защиты всех объектов

По его словам, раньше основные силы ПВО сосредоточивались у границы, однако теперь России приходится перебрасывать их для защиты крупных городов, например, Санкт-Петербурга, Смоленска, Москвы и Краснодара.

Из-за этого противовоздушную оборону растягивают на значительную территорию, но обеспечить достаточное количество комплексов для прикрытия всех объектов невозможно.

"Поэтому мы можем лететь все дальше и дальше. Это даже не окно, а прямые двери, в которые мы смело заходим", – отметил командир.

По словам "Вектора", сейчас до целей долетают до 78% беспилотников подразделения дипстрайк, входящего в состав ГУР.

Напомним, по информации Генштаба ВСУ, с 30 октября под удар попали пять крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, а также несколько предприятий поменьше. Украинские военные поразили объекты даже в удаленных от фронта регионах, в частности в Сибири.

Как сообщал OBOZ.UA, с вечера 12 ноября из-за массированной атаки беспилотников в Москве приостановили работу все четыре аэропорта. Власти столицы страны-агрессора заявили о якобы воздушной атаке города украинскими беспилотниками. А мэр Москвы отчитался о сбитии якобы сотни дронов.