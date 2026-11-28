Отвод войск из Донбасса неприемлем для Украины, – Билецкий в интервью Washington Post

Украина не может согласиться на отвод войск из Донбасса и оставить местных жителей и территории на произвол судьбы. Такой шаг стал бы моральным надломом для всей страны.

Наиболее реалистичным вариантом завершения боевых действий командующий группировкой войск "Центр" Андрей Билецкий считает замораживание войны по нынешней линии фронта. Об этом бригадный генерал заявил в интервью изданию The Washington Post.

Почему Украина не может отвести войска из Донбасса

Билецкий подчеркнул, что вывод украинских войск из Донбасса, которого добивается российский диктатор Владимир Путин, неприемлем для Украины.

"Если мы отойдем, просто оставив людей и землю на произвол судьбы, это станет моральным надломом для всей страны", – заявил командующий группировкой войск "Центр".

Какой вариант завершения войны считает реалистичным Билецкий

Наиболее реалистичным предложением бригадный генерал назвал замораживание войны по нынешней линии фронта.11

По его мнению, этот вопрос может возникнуть через пять-шесть месяцев. К тому времени должно стать понятно, что Россия не только не приблизилась к установлению полного контроля над Донбассом, но и теряет позиции.

"Мы должны заставить россиян увидеть, что их цель, которую они уже сузили, недостижима", – подчеркнул Билецкий.

Карта. Источник: Скриншот

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные рассказали об операции "Вивальди", в ходе которой удалось освободить 277 кв. км территории на востоке Донбасса. Контрнаступление остановило российский маневр по охвату украинских позиций и не позволило противнику окружить важные города "Крепостного пояса". Одним из самых больших вызовов для бойцов стали российские беспилотники, операторы которых целенаправленно охотились на украинских военных.