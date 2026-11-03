"Он не хотел, чтобы по нему плакали": что известно о посмертном альбоме военного Варнака "Где новые треки?"

Ярослав "Варнак" Иванов, военнослужащий, поэт и рэпер, погиб на службе в 23 года. Он успел записать пять сольных треков, которые легли в основу его последнего альбома. Еще три песни, совместные с хейтспич, Військовим станом, Слобожанщиною и Нельсон, дописывали уже без него. Посмертный альбом "Де нові треки?" выходит на лейбле AB3.Music Третьего армейского корпуса. Это откровенный военный дневник о взрослении на фронте, ПТСР, потере боевых товарищей и пропасти между передовой и тылом. Все роялти получит семья Ярослава.

Саунд-продюсер альбома Алекс Ефимов, также известный как fimamaru и бывший участник группы хейтспич, рассказал, как работать над материалом человека, который уже не может ничего исправить или дописать, почему эмоции в этой работе мешали и почему название альбома – черный юмор, которым и жил Варнак.

Это посмертный альбом военного рэпера Варнака. Расскажите, как он появился.

Да, это его посмертный альбом, собранный из треков, над которыми мы работали. Наверное, это был первый пример, когда лейбл взялся развивать военного артиста. Как только я попал на лейбл, появился Варнак, максимально идейный парень. Он связался с Ильей (ред. – руководитель лейбла), а Илья передал его мне. Мы начали делать треки: Ярослав в свободное время, в отпуск приезжал ко мне в студию.

Все немного затянулось, потому что, когда релиз выходит через лейбл, в этом участвует много людей, целая команда. Планировали сделать масштабнее, чем обычно, и Илья говорил: давайте продумаем стратегию.

Военнослужащий, поэт и рэпер... Развернуть

То есть альбом сначала не планировали, просто писали песни?

Для нас – да, но идея альбома всегда принадлежала Варнаку. Он очень хотел его выпустить. Обычно он работал под биты своих друзей 121 и 76fm, а потом мы уже дорабатывали все это на студии. Когда накопились демки, он принципиально настаивал на альбоме, потому что пять его треков связаны между собой: каждый переходит в следующий. Из них сложилась первая часть. Остальные демки, с которыми мы не знали, что делать, стали бонусной стороной. Там мы уже привлекли артистов для фитов: хейтспич, Військовий стан, Нельсон и Слобожанщину.

О чем эти пять сольных треков?

К каждому есть предисловие. Первый трек, "Молодой Николай", о том, как он проходил военные учения, о его впечатлениях. "Не по нам" – о военном быте и классическом военном юморе. "Надо в посадку", который еще называется "Малиновый закат", – о случае, когда рядом упал вражеский FPV-дрон, они едва выжили, а Ярослав оглянулся и увидел красивый закат. Его первая мысль была: "Как же это красиво". Под впечатлением от этого он и написал трек. "Голова горячая" тоже о военном состоянии. А "ПВК" – о ПТСР и последствиях войны, такая послевоенная история.

Все связано в одну историю, и почти все основано на личном опыте Варнака. Единственное исключение – "Тибет" (фит с хейтспіч) о лирическом герое, который хотел бы поехать в Тибет. Остальное – о нем самом: его переживаниях, мыслях, опыте.

Каким он был в работе?

Он пришел ко мне максимально заряженным, но "зеленым". Мы работали над техническими моментами, например, у него были проблемы с четкостью дикции. Постепенно подтягивали, и становилось лучше. Он был очень доволен, что наконец ему помогают заниматься этим профессионально.

К сожалению, он не успел раскрыть потенциал: большую часть времени был на позициях. За месяц до гибели он приехал в отпуск, и примерно две недели мы почти каждый день занимались по два-три часа. Было семь-восемь студийных сессий, и именно тогда был заметен его максимальный рост. Мы как раз планировали выпускать альбом, но так случилось, что он погиб.

"Варнак" большую часть време... Развернуть

Как появились фитовые записи?

"Плачет небо" мы записали, но не знали, что с ним делать. Он хотел женский вокал. Перебирали варианты, вышли на Нельсон, с которой он тоже общался в соцсетях. Так получилось, что я познакомился с ней и начал ее продюсировать. Она записала этот трек: перезаписала его текст своим голосом, и получилось очень хорошо. Почти все там было сделано еще при его жизни.

Обложка альбома "Плачет небо"

Варнак всегда хотел совместную работу с хейтспич, но из-за службы ребят времени на это не было. Как-то мы записали демку "Тибет", к которой потом присоединилась подруга военного Полина Слобожанщина. Бит для трека создал 76fm, а я его доработал.

Сначала мы не знали, что делать с этой записью. Позже по моей инициативе к работе присоединился лидер хейтспич Дима. Когда он дописал свою партию, то вложил в трек совершенно новый смысл. Последняя часть его стихотворения звучит так: "Но мы будем верить, что ты все же уехал в Тибет".

"Потерю" вообще писали как интро к альбому, хотя с этим альбомом она не стыковалась. Это стихотворение о том, что у тебя забрала война: любимую работу, праздники, друзей, остались руины. Для третьего фита рассматривали "Військовий стан". Когда мы связались с ней, она посмотрела на трек со своей стороны, и мы оставили один куплет Варнака, а остальное заполнили ее партиями.

Вам пришлось доделывать треки без автора. Как это ощущалось?

Основная сложность в том, что ты не знаешь, как сделать так, чтобы это как можно полнее отражало видение артиста. Здесь я пытался вспомнить его вкусы, его подход, как он хотел бы это видеть. Даже с названиями были трудности: у треков были рабочие названия, и мы обсуждали, как их назвать. То же самое с названием альбома.

Мы понимали, что Варнак был человеком с иронией, очень любил черный юмор и не хотел, чтобы по нему плакали. Все хотели, чтобы его запомнили живым, ярким, таким, каким он был. Поэтому мы и взяли название "Где новые треки?". Это, по сути, черный юмор.

Некоторые треки мы согласовывали с его невестой, потому что она знала его лучше всех. А еще помогал профессионализм: большинство треков уже были записаны, их нужно было "отшлифовать".

Саунд-продюсер альбома Алекс Ефимов

Было ощущение повышенной ответственности?

Да, я понимал, что это очень важная задача. Когда узнал о его гибели, были эмоции, я не знал, как реагировать. А потом понимаешь, что есть задача, и включается профессионализм. Иногда, когда относишься к чему-то слишком серьезно, становится только хуже. Иногда нужно просто делать так, как делаешь всегда.

То есть эмоции скорее мешали?

Да. Качественный трек – это обычно случайность, специально его не сделаешь. Поэтому ты просто работаешь с тем, что есть, и стараешься сделать это как можно лучше. В музыке не работает так, что можно вложить в трек пять тысяч долларов, и он станет лучше. Обычно становится только хуже. Чем больше работы вкладываешь, тем хуже, это такой парадокс творчества. Успешные треки обычно делаются быстро: они словно захватывают эмоцию, и нужно быстро ее зафиксировать.

На этом альбоме была такая случайность?

Есть несколько фаворитов. Я уверен, что из восьми треков есть два, которые действительно могут стать народными. Об одном скажу точно: "Плаче небо" имеет потенциал стать хитом. Когда Варнак писал этот трек, он понимал, что под него могут хоронить. Он сказал об этом своей девушке, а она передала мне. Так и случилось: его хоронили под этот трек. На обложке фото с его похорон. Это звучит как история из сериала, но это реалии, в которых мы живем.

Что было самым сложным в работе над релизом?

Теперь, когда все сделано, кажется, что сложностей не было, но они были. Например, если бы где-то не была записана партия, я бы сейчас мог воссоздать ее с помощью нейросетей. Но, к счастью, все партии Варнака были дописаны. Я выступал связующим звеном между артистами: показывал треки, объяснял, что примерно представляю.

С "Военным положением" сложность была в том, что нужно было сохранить вайб первой версии, очень депрессивной, и вайб новой, более рокерской и драйвовой, и найти что-то среднее. Я переписал гармонию трека и долго работал над аранжировкой, чтобы не было заметно, что партии записывались отдельно.

Обложка альбома "Военное положение"

Вам теперь эти песни звучат иначе?

Да. На презентации я по собственной инициативе решил сделать лирик-видео, чтобы люди видели слова. Это творчество больше о смысле, чем о звучании. Я как продюсер обычно уделяю больше внимания звуку, а здесь важен текст. Когда я переписывал и перечитывал его, то находил новый смысл. А когда понял, что треки перетекают один в другой, это стало завершенной историей о лирическом герое.

Мне нравится работать с артистами, которые действительно верят в то, что делают. Поп-индустрия – не мое: там все о коммерции и о том, чтобы угодить толпе. А здесь все это – сублимация личного опыта автора, его история.

Что из этого близко вам лично?

"Потеря": о том, что забрала война, о друзьях, привычной жизни. И "ЧВК": о том, как мы будем жить после войны, как будем реагировать на громкие звуки, как привыкать к жизни без тревог и комендантского часа.

Какова главная цель альбома?

Сохранить память о погибшем бойце, очень интересном, уникальном человеке. Ему было всего 23 года, недавно ему исполнилось бы 24. Он мог уехать и не воевать, мог дождаться 25 лет, но пошел сам, потому что таков был его принцип. Даже никнейм у него в соцсети был радикальным. Он говорил, что делает это ради будущих детей, чтобы они не видели этой войны. За свои идеалы он и погиб.

Ярослав "Варнак" Иванов, вое... Развернуть

Были ли еще проекты в память о нем?

По моей инициативе мы сыграли трек Варнака вживую на концерте хейтспіч, где было 2000 человек. За 10 минут собрали около 100 тысяч гривен для его подразделения, разыграли патч и исполнили новый трек. Я также сыграл с хейтспіч "Аргумент", хотя уже не являюсь участником группы, чтобы почтить его память. Дима рассказывал, что люди стояли на коленях. Были фотографии Варнака. Его невеста написала в сториз, что его музыка звучала для двух тысяч человек, а он этого никогда не увидит.

Почему слушателю стоит послушать этот альбом?

Такого в Украине почти не было. Я не помню, чтобы выходил посмертный альбом артиста, который погиб после того, как его написал. Это цельная работа, в ней участвуют интересные артисты. Здесь есть классический военный рэп, экспериментальный дабстеповый трек и очень грустный "Плаче небо". Каждый найдет что-то свое. Его предыдущие треки слушают и до сих пор: немного, но стабильно.

Возможно, альбом не станет сверхпопулярным, но будет долговечным. Это будет легенда о человеке, который зафиксировал себя в украинской культуре. И интересно, что это реальная история, а не выдуманный персонаж.

"Где новые треки?" позволяет незавершенной при жизни работе Варнака дойти до слушателей. Слушайте альбом, делитесь его музыкой и помогайте сохранять память об авторе.

Альбом "Где новые треки?" доступен на всех основных стриминговых платформах.

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