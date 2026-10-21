"Война в кредит": в ВСУ рассказали, сколько генералов Россия сняла за ложь об "успехах" возле Доброполья

Российские генералы докладывают о захвате украинских населенных пунктов еще до установления над ними реального контроля. В частности, из-за ложных отчетов об успехах на Добропольском направлении российское командование уже сняло с должностей нескольких генералов.

Об этом сообщили на странице Facebook 1-го корпуса НГУ "Азов". Несмотря на это, командование страны-агрессора продолжает распространять ложные сообщения о продвижении своих войск.

"В российской армии принято докладывать о взятии населенных пунктов в кредит – без установления реального контроля. Генералы надеются, что действительно захватят намеченные рубежи до приезда проверки. Они могут бросить на штурмы неограниченное количество личного состава. Кто-то точно успеет инфильтрироваться и воткнуть в землю флаг, прежде чем его ликвидируют, а генерал получит новый орден", – подчеркнули украинские защитники.

В армии РФ принято докладыва... Источник: Скриншот Развернуть

Из-за ложных отчетов российс... Источник: Скриншот Развернуть

Российских генералов наказывают за ложные доклады

В ВСУ отметили, что после разоблачения ложных докладов российское командование пыталось подтвердить заявленные "успехи" штурмами с привлечением бронетехники. В частности, колонны, отправленные по приказу генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова, уничтожили в полосе ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов".

Из-за ложных отчетов российс... Источник: Скриншот Развернуть

Позже Ахмедова отстранили от командования группировкой морской пехоты на Добропольском направлении. Ранее, в январе 2026 года, должности командующего 51-й общевойсковой армией РФ лишился генерал-лейтенант Сергей Мильчаков.

Из-за ложных отчетов российс... Источник: Скриншот Развернуть

В армии РФ принято докладыва... Источник: Скриншот Развернуть

Как подчеркнули в 1-м корпусе НГУ "Азов", подобные случаи касаются не только командующих армиями. Так, генерал-полковник Валерий Солодчук, возглавлявший группировку войск "Центр", в декабре прошлого года заявил о захвате Родинского (Донецкая область). Однако в "Азове" опубликовали видео, подтверждавшее контроль украинских сил над городом.

В июле подразделения этой группировки предприняли штурм Доброполья с применением бронетехники, а 5 августа Солодчука отстранили от должности командующего и назначили на более высокую должность.

Из-за ложных отчетов российс... Источник: Скриншот Развернуть

По оценке украинских военных, "российское командование такой подход одобряет". Новым командующим группировкой стал генерал-полковник Андрей Иванаев, который также является "автором новых фейков".

"За время его командования подразделения группировки уже были замечены в использовании фейковых видео с флаговтыками, созданных искусственным интеллектом. Так они успели заявить о захвате Золотого Колодязя и других населенных пунктов", – говорится в сообщении.

В армии РФ принято докладыва... Источник: Скриншот Развернуть

22 сентября Минобороны РФ заявило об окружении Доброполья. А позднее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов объявил о якобы захвате города, что вновь оказалось очередным фейком.

"Очевидно, история ничему не учит российских генералов. Или, может, они думают, что судьба предшественников их минует? Посмотрим, что ждет их дальше. Держим строй, уничтожаем оккупанта!" – подытожили в "Азове".

Карта. Источник: deepstatemap.live

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW подчеркнули, что заявления россиян о якобы окружении Доброполья российскими войсками не подтверждены. На самом деле оккупационные силы не продвинулись значительно на этом направлении, а украинские военные продолжают удерживать позиции к югу и северо-востоку от города.