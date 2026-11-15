Войска РФ атаковали Черноморск: есть раненые, повреждена энергетическая инфраструктура. Фото и видео

Ночью 15 ноября Россия нанесла удар по Черноморску в Одесской области. Повреждены энергетическая инфраструктура, административное здание и частные автомобили, а также жилые дома.

Пострадали шесть человек. Об этом рассказали в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

Ночной удар по Черноморску

В ГСЧС Одесской области рассказали, что в результате ночной атаки на регион была повреждена энергетическая инфраструктура.

"В результате вражеского попадания существенные разрушения получило четырехэтажное административное здание, во дворе вспыхнули два припаркованных автомобиля. Взрывная волна и обломки повредили газовую трубу, выбили окна и повредили фасады соседних жилых домов", – говорится в сообщении.

Россия ударила по Черноморск... Развернуть

Россия ударила по Черноморск... Развернуть

Всего пострадали как минимум шестеро человек.

"В одной из квартир был заблокирован пострадавший мужчина. Спасатели открыли дверь, оказали ему первую медицинскую помощь, вывели из дома и передали медикам... На месте происшествия психологи ГСЧС оказывали необходимую помощь шокированным местным жителям, чьи дома пострадали от взрывов", – добавили в ГСЧС.

Россия ударила по Черноморск... Развернуть

Россия ударила по Черноморск... Развернуть

Россия ударила по Черноморск... Развернуть

Россия ударила по Черноморск... Развернуть

Россия ударила по Черноморск... Развернуть

Россия ударила по Черноморск... Развернуть

Россия ударила по Черноморск... Развернуть

Россия ударила по Черноморск... Развернуть

Россия ударила по Черноморск... Развернуть

Россия ударила по Черноморск... Развернуть

Россия ударила по Черноморск... Развернуть

Россия ударила по Черноморск... Развернуть

Скриншот сообщения

Как сообщал OBOZ.UA, 11 ноября Россия нанесла удар по рынку в Черноморске.

Тогда погибли четверо человек, десять пострадали.