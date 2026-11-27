Войска РФ атаковали предприятие на Житомирщине: есть погибший и раненые

В пятницу, 27 ноября, российские оккупационные войска вновь атаковали Житомирскую область. Под удар попало гражданское предприятие на территории Малинской общины, в результате атаки один человек погиб, еще двое получили ранения.

Об этом в Telegram сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко. По его словам, пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Что известно о последствиях атаки на Житомирщину

На месте вражеского удара работают все соответствующие службы. Областная военная администрация постоянно поддерживает связь с руководством Малинской общины и контролирует ситуацию.

Тип вооружения, которое российские войска применили для атаки на предприятие, пока не уточняется. Информация о масштабах разрушений также не опубликована.

Глава ОВА выразил соболезнования родным и близким погибшего человека. Он также в очередной раз призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Берегите себя и своих близких, находитесь в безопасных местах до отбоя тревоги", – подчеркнул Бунечко.

Публикация Виталия Бунечко в Telegram. Источник: Скриншот

Что известно о предыдущих российских атаках на Украину

Напомним, 26 ноября российские оккупационные войска атаковали Харьков беспилотниками. В Новобаварском районе в результате попадания в многоэтажку возник пожар, под завалами оказались люди. В результате вражеской атаки погибли два человека.

Последствия атаки на Харьков. Источник: Telegram-канал "Думка. Новини Харкова"

Также россияне нанесли удар по главному корпусу Национального аэрокосмического университета "ХАИ". Попадание пришлось на музей учебного заведения, в результате чего на двух этажах здания вспыхнул пожар.

Пострадали четверо работников университета, которых доставили в больницу. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, а медики оказали помощь пострадавшим.

Как писал OBOZ.UA, 27 ноября российские оккупанты нанесли удар по одному из предприятий Нежина в Черниговской области. В результате атаки погибли мужчина и женщина, еще четверо человек получили ранения. По словам городского головы Александра Кодолы, под завалами могут находиться люди.