Войска РФ атаковали жилый квартал Запорожья: среди раненых есть ребенок. Фото

Российские войска нанесли удар возле многоквартирного жилого дома в Космическом районе Запорожья. В результате атаки повреждены многоквартирные дома, автомобили и продуктовый магазин.

Среди пострадавших есть ребенок, а число раненых позже выросло до 10 человек. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Что известно об атаке на Запорожье

По сообщению главы ЗОВА, россияне ударили рядом с многоэтажкой в Космическом районе города. В результате обстрела повреждены жилые дома, автомобили и продуктовый магазин.

Сначала сообщалось о четырех раненых, среди которых был ребенок. Позже число пострадавших увеличилось до 10 человек.

На месте работают ответственные службы

После российской атаки на местах работают все ответственные службы. Они занимаются ликвидацией последствий удара.

Запорожье – войска РФ атаков... Источник: t.me/zoda_gov_ua Развернуть

Запорожье – войска РФ атаков... Источник: t.me/zoda_gov_ua Развернуть

Запорожье – войска РФ атаков... Источник: t.me/zoda_gov_ua Развернуть

Запорожье – войска РФ атаков... Источник: t.me/zoda_gov_ua Развернуть

Запорожье – войска РФ атаков... Источник: t.me/zoda_gov_ua Развернуть

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 17 ноября, российские военные атаковали Запорожье. Целью врага стали объекты промышленной инфраструктуры. В результате удара известно о двух погибших и 38 раненых.