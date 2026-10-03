Войска РФ нанесли удар по Северному мосту в Киеве: есть пострадавшие. Все подробности и видео

Россия продолжает террор против украинской столицы. Утром 3 октября враг нанес удар по Северному мосту в Киеве – к сожалению, есть пострадавшие.

На место сразу же выехали экстренные службы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Враг атаковал Северный мост

О попадании по еще одному мосту в столице мэр сообщил в 06:57 утра.

"Попадание в Северный мост. Экстренные службы направляются на место", – говорилось в сообщении.

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Впоследствии Кличко уточнил: на Северном мосту повреждены дорожное полотно и контактная сеть троллейбуса.

"Движение по мосту с левого на правый берег пока перекрыто", – написал он в 07:39.

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Враг нанес удар по Северному мосту. Источник: скриншот с видео из сети

Враг нанес удар по мосту с помощью реактивного дрона: о том, что вражеская цель была нацелена именно на этот объект, в Воздушных силах Вооруженных сил Украины предупредили в 06:37.

Дрон враг запускал с севера через Черниговскую область.

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Тем временем в сети начали появляться и быстро распространяться кадры момента удара.

"Впереди раздался взрыв. Сразу пострадали две машины, легковые автомобили были разбиты. На асфальте лежали обломки. И мы так проехали. Потом уже начались пробки", – рассказала Валентина, ставшая свидетельницей атаки на Северный мост в Киеве.

В 11:19 в пресс-службе КГГА сообщили, что в результате вражеского удара на Северном мосту повреждена контактная сеть. На месте ведутся ремонтные работы.

В настоящее время движение транспорта ограничено: с левого на правый берег работают три полосы, с правого на левый – одна полоса. После завершения работ движение будет восстановлено по всем полосам.

По мнению Сергея "Флеша" Бескрестнова, в Киеве включаются радиоретрансляторы МЭШ противника, которые обеспечивают временный краткосрочный канал управления "Шахедами" для корректировки ударов.

"Немного. Возможно, 1-3. Такие ретрансляторы трудно найти, но искать нужно. Пока они есть, блокировка города средствами РЭБ не будет эффективной. Доказательства? Неужели примера управляемого удара по СБУ недостаточно? В момент удара в небе не было других "шахидов"-ретрансляторов. Я также провел анализ других ударов по мостам Киева и возможности организации дальних каналов МЭШ в РФ в эти моменты", – добавил военный.

В 12:25 в КГГА сообщили, что движение троллейбусов №№ 29, 30, 31, 47 возобновлено по собственным схемам. Транспорт курсирует с отклонением от графика.

В 12:52 Кличко сообщил, что двое человек пострадали утром в результате удара врага по Северному мосту в столице. Одному пострадавшему медики оказали помощь на месте. Второго госпитализировали, а сейчас он находится на амбулаторном лечении.

Это уже не первый удар по мостам в Киеве за последние дни. До этого российские войска четыре раза наносили удары по Южному мосту. После ударов, нанесённых накануне, 2 октября, движение по мосту было остановлено, а в столице образовались огромные пробки.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером накануне, после заседания Совета обороны города, Кличко Кличко рассказал, когда в Киеве возобновят движение по "зеленой" линии метро и в каком состоянии находится Южный мост