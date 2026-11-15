Войска РФ ударили по жилому дому в Кропивницком: есть пострадавшие

В воскресенье, 15 ноября, в Кропивницком в результате вражеской атаки беспилотника пострадали трое людей. Удар пришелся на жилой дом, обстоятельства и последствия попадания сейчас выясняются.

Об атаке рассказал Андрей Райкович, начальник областной военной администрации, – Андрей Павлович Райкович. Известно, что среди пострадавших есть человек, которого доставили в медицинское учреждение.

Ситуация в направлении Кропивницкого. Источник: DeepState.

Еще двое людей, которые также пострадали в результате удара, отказались от госпитализации.

Новость дополняется…

10 ноября страна-агрессор Россия атаковала дронами Кропивницкий. Удар пришелся на торговый гипермаркет "Эпицентр". В результате атаки пострадали 2 человека.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 14 октября российские войска массированно атаковали Кировоградскую область, в частности Кропивницкий. В результате обстрела в областном центре погибли 2 человека.