Войска РФ нанесли ракетный удар по Лозовой: есть погибший и раненые

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Лозовой (Харьковская область). В результате вражеской атаки есть погибший и пострадавшие.

Об этом 24 октября сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Он добавил, что на месте попадания работают все необходимые службы.

Российский террор продолжается

"Враг нанес ракетный удар по г. Лозовая… Экстренные службы устраняют последствия вражеской атаки", – сообщил чиновник в 13:38.

По информации Синегубова, захватчики попали в складское здание, там возник пожар.

Последствия вражеской атаки

В результате обстрела пострадали двое мужчин в возрасте 26 и 43 лет. Обоих госпитализировали в больницу.

"К сожалению, 45-летний мужчина умер в результате тяжелых травм. Медики до последнего боролись за его жизнь. Искренние соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

По состоянию на 13:49 стало известно еще об одной пострадавшей – 37-летней женщине.

Медики диагностировали у нее острую реакцию на стресс и оказали всю необходимую помощь.

Напомним, 24 октября Россия нанесла очередной удар по Киеву. В результате вражеской атаки в Оболонском районе разрушен частный дом, есть пострадавшие. На месте удара возник пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 24 октября российские войска вновь атаковали Украину. Для ударов противник задействовал 126 дронов различных типов. Силы ПВО обезвредили 101 цель.