"Попади в лучника, а не в стрелу": Украина нацелилась на оружейные заводы России – Der Spiegel

Украина активизировала атаки на российские оборонные предприятия, пытаясь остановить производство ракет и ослабить возможности РФ наносить воздушные удары. За последние несколько дней под прицелом оказались сразу четыре производственных объекта на территории России.

Об этом пишет Der Spiegel. Немецкие журналисты проанализировали новую украинскую тактику.

Как отмечает издание, из-за нехватки боеприпасов, прежде всего ракет для ПВО, Украина становится все более уязвимой для российских атак с воздуха. Поэтому Киев пытается не только сбивать вражеские ракеты, но и нарушать их производство, нанося удары по предприятиям российского ВПК в глубине страны.

Среди пораженных объектов – завод Proton в Орле, который специализируется на производстве оптоэлектронных компонентов, в частности диодов. Предприятие Tolyattikauchuk в Тольятти производит синтетический каучук, необходимый для производства ракетного топлива, а завод Energia в Ельце – аккумуляторы для систем наведения планирующих авиабомб.

Какое оружие использует Украина

Как отмечает Der Spiegel, новые возможности для таких атак, вероятно, появились после поступления очередной партии британско-французских крылатых ракет Storm Shadow и Scalp. Они способны преодолевать расстояние до 300 км, а благодаря технологиям малозаметности их сложно обнаружить российским средствам ПВО. Это дает им преимущество перед ракетами украинского производства.

Украина уже долгое время пытается поражать российские оборонные предприятия и собственными ракетами. В частности, FP-5 "Фламинго" способна преодолевать значительно большие расстояния, чем Storm Shadow. В то же время из-за громоздкой конструкции у нее большая эффективная площадь рассеяния радиолокационного сигнала, что облегчает ее обнаружение российскими средствами ПВО.

Летом с помощью "Фламинго" украинским силам удалось поразить два российских завода далеко за линией фронта. Однако российская противовоздушная оборона сбила столько этих ракет, что их производителю Fire Point теперь приходится дорабатывать конструкцию. Кроме FP-5 и Storm Shadow, Украина использует также крылатые ракеты меньшей дальности "Нептун" и дальнобойные беспилотники.

Российская ПВО не безгранична

Украинские удары создают все большую нагрузку на российскую противовоздушную оборону. Военный эксперт Международного института стратегических исследований (IISS) Дуглас Барри подчеркивает, что ресурсы России для противодействия таким атакам ограничены.

"Запасы россиян велики, но не безграничны. К тому же им нужно защищать огромную территорию", – объяснил он.

Поэтому российскому командованию приходится распределять имеющиеся силы и средства и определять, какие объекты нуждаются в усиленном прикрытии. В частности, мощная система ПВО есть на производственной площадке в Елабуге, где изготавливают ударные беспилотники "Герань". Украина уже пыталась атаковать это предприятие, однако столкнулась с плотной сетью противовоздушной обороны.

По мнению Барри, удары по заводам в сочетании с другими операциями могут нарушить российские производственные цепочки и тем самым снизить интенсивность воздушных атак. Эксперт обращает внимание, что между ракетными ударами России время от времени возникают паузы, поскольку ракеты обычно поступают в войска непосредственно с производства.

Кроме того, в последнее время Украина все чаще наносит удары по российским самолетам на аэродромах. Это может сократить число бомбардировщиков, которые Россия использует для запуска управляемых ракет. В то же время авиация РФ постепенно изнашивается после четырех с половиной лет войны, а случаи аварий с участием военных самолетов в последнее время участились.

Украине все труднее пополнять запасы западных ракет

Как отмечает Der Spiegel, Украине важно и дальше наносить удары по российской военной промышленности. С производством беспилотников, вероятно, проблем будет меньше. В то же время они обладают наименьшей разрушительной силой среди средств поражения, которые используют украинские Силы обороны.

Вместо этого пополнять запасы ракет Storm Shadow и Scalp значительно сложнее, поскольку их производство прекращено. Великобритания и Франция планировали возобновить выпуск этих ракет, однако, похоже, снова отложили эти планы. Одним из возможных вариантов замены могла бы стать немецкая крылатая ракета Taurus, конструктивно похожая на Storm Shadow. Однако правительство Германии категорически отказывается передавать ее Украине.

В таких условиях Украина, вероятно, будет вынуждена все больше полагаться на собственные разработки. Помимо крылатых ракет "Фламинго" и "Нептун", она создала баллистические ракеты FP-7 и FP-9. Однако эти разработки больше приспособлены для поражения движущихся целей, чем крупных промышленных объектов.

К тому же эти ракеты, как и "Фламинго", создавали непосредственно во время войны, не имея достаточно времени для длительных испытаний. Поэтому их реальная эффективность пока остается неопределенной, подводит итог Der Spiegel.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы обороны Украины поразили пусковую установку оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в Курской области России. Она находилась возле Фатежа, неподалеку от места перегрузки баллистических ракет. Также украинские военные нанесли удары по складам боеприпасов и материально-технических средств, а также ремонтным подразделениям российской армии на временно оккупированных территориях Украины.