Огнемет на НРК: в ГУР показали новую систему для уничтожения оккупантов. Видео
НРК TerMIT.
Источник: иллюстрационное фото Tencore
Украинские защитники из подразделения "Братство", входящего в "Спецподразделение Тимура" ГУР МО Украины, испытывают новый наземный роботизированный комплекс. Этот НРК необычен тем, что он вооружен огнеметами.
К испытаниям присоединился журналист Фарид Шарафмал. Скоро он обещает ответить на вопрос, что будет, если установить огнемет на наземный роботизированный комплекс. А пока новый НРК демонстрирует разведчик с позывным "Фотограф".
Сгорает полностью
Очевидно, огнеметная система на НРК оснащена специальными боеприпасами.
"Когда этот боеприпас залетает, он создает очень высокую температуру в радиусе поражения. И просто живая сила врага за счет температуры уничтожается, сгорает полностью", – рассказывает "Фотограф".
Военные пока не раскрывают, что это за НРК и боеприпасы. Однако роботизированный комплекс визуально очень похож на TerMIT 2.0. Известно, что этот НРК с сентября текущего года испытывают украинские воины.
Новинка от Tencore
Deftech-компания Tencore представила новый боевой модуль для своего НРК TerMIT 2.0 еще летом 2026 года. Он объединяет 8 реактивных пехотных огнеметов РПВ-16 и сейчас проходит испытания.
Комплекс оснащается термобарическими огнеметами РПВ-16 калибра 93 мм. Прицельная дальность стрельбы составляет до 600 м, а максимально возможная – до километра.
Новый модуль создают для поражения россиян в блиндажах и городской застройке и уничтожения легкой техники. Из него можно вести как одиночную стрельбу, так и выпускать полный пакет боеприпасов.
НРК имеет 3-уровневую систему предохранителей. Его также разрабатывают для будущей интеграции с модулем ИИ, чтобы задачи можно было выполнять под воздействием вражеской РЭБ.
Сейчас продукт находится на стадии раннего прототипа и прошел первые полигонные испытания, утверждают в Tencore.
О ком речь
"Спецподразделение Тимура" – это элитное подразделение специального назначения в составе Главного управления разведки Министерства обороны Украины, созданное в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году. Подразделение носит название по позывному своего командира, офицера ГУР "Тимура".
Подразделение выполняет сложные боевые и специальные операции в тылу врага, на самых горячих направлениях на линии фронта и в украинских акваториях (в частности, освобождение острова Змеиный, операции на "вышках Бойко" и другие).
В состав объединения входят различные тактические группы и добровольческие формирования. Среди них и батальон "Братство", добровольческое подразделение, основанное украинским писателем и общественным деятелем Дмитрием Корчинским. Также в структуры "Спецподразделения Тимура" входят подразделения "Стугна", "Химера", Российский добровольческий корпус и другие.
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