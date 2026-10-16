Волынь атаковали десятки дронов: есть разрушения гражданской и критически важной инфраструктуры, пострадали люди

Ночью 16 октября россияне нанесли удары по Волынской области. Враг направил на регион около 20 реактивных дронов; зафиксированы разрушения критически важной и гражданской инфраструктуры, в частности, пострадали предприятия в Маневичах и Луцке.

Известно о пострадавших, судьба пяти человек остается неизвестной, сотни тысяч жителей области остались без света. Об атаке рассказал начальник Волынской ОГА Роман Романюк.

Что известно об ударах войск РФ по Волыни

О том, что этой ночью Волынь подверглась массированной атаке реактивных дронов, Романюк сообщил около 08:30 утра.

"Очень тяжелая ночь. Нашу область непрерывно атаковали реактивные дроны. Около 20 вражеских целей были нацелены на Волынь. Имеются разрушения гражданской и критической инфраструктуры", – отметил чиновник.

Романюк также рассказал, что из-за вражеских ударов по состоянию на 8 часов утра без света оставались около 370 жителей региона. Энергетики уже приступили к восстановительным работам.

Серьезные последствия атаки зафиксированы в Маневичах. Там пострадало частное предприятие.

"Есть двое раненых, судьба еще 5 человек пока неизвестна", – написал Романюк.

Под ударами России оказался также Луцк. В областном центре в результате атаки пострадало предприятие с иностранными инвестициями. Там обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ ночью 16 октября нанесли удары по Ривне и области. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура. В частности, враг повредил многоэтажку.

Также этой ночью оккупанты атаковали Киев. Под ударом врага оказался частный жилой сектор в Шевченковском районе и Соломенке. Вспыхнули пожары.

Кроме того, россияне нанесли удар по Умани. В городе горели многоэтажка и торговые склады, на местах попаданий спасатели тушили пожары.