Блог | "Они действуют во всех морях и даже океанах, и их невозможно остановить!": СОУ наступают на болевые точки РФ

В середине августа в статье для "Зеркала недели" отмечал, что должны были бы продолжать делать Силы обороны Украины, понимая, насколько болезненны для путинского рейха его многочисленные "акупунктурные зоны":

Далее текст на языке оригинала.

"Передусім СОУ мають продовжувати нон-стоп випалювати російське узбережжя Чорного та Азовського морів, маючи на меті спричинити дисфункцію його портової та енергетичної інфраструктури. Жодні резони, що їх озвучує пропаганда чи дипломатія третіх країн, зокрема й тих, кого ми інерційно називаємо "стратегічними партнерами", не повинні стати перешкодою для дій СОУ. Комбіновані масовані рейди українських дронів за взірцем Туапсе 16 квітня чи Новоросійська 12 серпня треба масштабувати й поширити на інші порти агресора.

Війну на морі проти агресора треба активізувати в Середземноморʼї, поширити на Балтику. Якщо наші європейські партнери не в змозі запровадити економічну ізоляцію країни-агресорки, яка, не маючи змоги подолати Україну, залучає своїх союзників – КНДР та Іран, то нам не лишається іншого вибору, як нищити ворога скрізь, де ми можемо його дістати. А Балтика є основним нафтоекспортним хабом Росії".

Ну і ось реакція болітних реінкарнацій Гебельса і Рібентропа не забарилася:

"Атака на российский сухогруз на Балтике ведет к нагнетанию напряженности в регионе", – заявил Песков. Он рассчитывает, что балтийские государства используют свое влияние на Киев, чтобы пресечь терроризм на Балтике".

ТАСС: "Россия созовет Совбез ООН из-за пиратских действий киевского режима. "Они действуют во всех морях и даже океанах и их абсолютно невозможно остановить!" – заявил Лавров.

Що ж СОУ усе роблять як слід. Так тримати!

П. С. Простори Світового океану не обмежуються Чорним морем, Балтикою та Середземноморʼям.

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