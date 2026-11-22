Они спасают жизни украинских защитников: как работают воины-"невидимки" экипажей "Ай-Петри"

Экипажи комплексов радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки "Ай-Петри" прикрывают украинские подразделения, эвакуационные машины и логистические маршруты от российских беспилотников. Их работу часто не видно в боевых сводках, а военные, чьи жизни они спасают, могут даже не знать, кому обязаны спасением.

Об этом говорится в материале Defense Express, подготовленном на основе рассказов военнослужащих Сил специальных операций, работающих с комплексами "Ай-Петри". Они рассказали о противодействии FPV-дронам, "Шахедам", управляемым авиабомбам, защите логистики и постоянной борьбе с новыми технологиями российской армии.

Пятьдесят метров до смерти

Один из военных вспомнил случай, когда российский FPV-дрон атаковал украинскую машину. До цели оставалось примерно 50 метров, когда экипаж "Ай-Петри" получил срочное сообщение об угрозе и переключил комплекс на новое направление.

Операторы успели подавить сигнал беспилотника. Дрон не попал в машину, а украинские военные смогли продолжить движение.

"Мы видим, что FPV заходит на удар по машине. Нам говорят: "Срочно!" Мы поворачиваем установку и видим, что дрон уже под подавлением. До машины остается метров пятьдесят. Он в нее не попадает. Ребята уезжают", – рассказал командир подразделения с позывным Мольфар.

По его словам, экипажи не всегда могут непосредственно увидеть результат своей работы. Часто они лишь знают, что вражеский беспилотник не достиг цели. Но в этом случае военные сами увидели, как удалось спасти машину.

Они спасают жизни украинских... Источник: defence-ua.com Развернуть

Как "Ай-Петри" противодействуют российским беспилотникам

Комплексы работают на разных участках фронта – от Херсонщины до Черниговщины, а также в глубоком тылу. Военные объясняют, что сейчас ни одна мобильная группа, подразделение Сил специальных операций или логистическая колонна, движущаяся к линии боевого соприкосновения, не должны оставаться без прикрытия средствами РЭБ.

Экипажи получают задачи, распределяют сектора и частоты, чтобы затруднить противнику обнаружение украинских позиций и маршрутов передвижения.

Сначала комплексы использовали прежде всего для противодействия технической разведке российских беспилотников ZALA, "Орлан" и SuperCam, а также для прикрытия артиллерии от дронов "Ланцет". Со временем задачи расширились.

Первоначально комплексы использовали прежде всего для противодействия технической разведке российских беспилотников ZALA, Орлан и SuperCam, а также для прикрытия артиллерии от дронов Ланцет. Впоследствии задачи расширились.

"Мы работаем по "Шахедам", мы работаем по КАБам. Выставляем препятствия навигации, перебиваем видео операторам, подменяем координаты", – рассказал Мольфар.

Он пояснил, что даже разведывательные беспилотники, не несущие боеприпасов, представляют серьезную угрозу. К примеру, ZALA может выявлять и обозначать приоритетные цели, после чего по ним работают российская артиллерия, FPV-экипажи и другие средства поражения.

Командир подразделения с позывным Мольфаром. Источник: defence-ua.com

Постоянная модернизация и борьба за технологическое преимущество

Враг постоянно меняет частоты, совершенствует беспилотники и ищет способы обходить украинскую защиту. Поэтому экипажам "Ай-Петри" приходится непрерывно учиться, анализировать работу противника и адаптировать оборудование.

Новые модификации комплексов получили пеленгаторы, которые позволяют не только подавлять сигналы, но и обнаруживать вражеские цели и определять частоты, на которых они работают.

"Ай-Петри" постоянно модернизируют.

Военные могут наблюдать за радиообстановкой, обнаруживать характерные сигналы беспилотников, уточнять их координаты и направление движения. Во взаимодействии с другими комплексами применяют триангуляцию, чтобы приблизительно определить местонахождение вражеского БпЛА.

Один из военнослужащих с позывным Демократ отметил, что по сравнению с предыдущими системами "Ай-Петри" обладает более широкими возможностями, быстрее развертывается и позволяет гибче настраивать режимы работы. В частности, экипажи могут использовать готовые настройки производителя или создавать собственные с учетом конкретной местности.

Военнослужащий с позывным Демократ

В то же время, подчеркивают военные, даже самое современное оборудование не гарантирует преимущества без подготовленных специалистов. В этой сфере невозможно раз и навсегда освоить все навыки – противник постоянно меняет тактику, поэтому обучение не прекращается.

Новые модификации комплексов... Развернуть

Против сложных целей работают сообща

Отдельное направление работы комплексов – противодействие российским управляемым авиабомбам. По словам Мольфара, "Ай-Петри" могут воздействовать на спутниковую навигацию таких боеприпасов, что при определенных условиях приводит к отклонению от запрограммированной траектории.

Однако результат зависит от многих факторов. В частности, одна управляемая авиабомба должна находиться в зоне действия нескольких комплексов. Тогда экипажи могут совместно воздействовать на навигационную систему боеприпаса.

Военные подчеркивают, что успех зависит не только от возможностей отдельной установки, но и от координации подразделений. Экипажи должны обмениваться информацией, учитывать данные смежных групп и действовать как часть единой системы обороны.

Поэтому Украине нужны не только новые комплексы, но и специалисты, способные эффективно с ними работать.

Дорога на позицию превратилась в боевое задание

С начала полномасштабного вторжения условия работы экипажей РЭБ существенно изменились. Российские ударные беспилотники стали эффективнее, а зона поражения местами достигает 50 километров от линии боевого соприкосновения.

Теперь даже выезд на позицию может превратиться в сложную задачу с непредсказуемыми препятствиями.

"С 2022 года и до настоящего времени развернуться, выбрать позицию и занять ее становится все труднее. Потому что эффективность вражеских ударных дронов выросла настолько, что каждый выезд – это квест. И проходишь ты его каждый раз по-новому, с новыми препятствиями", – рассказал военный с позывным Гетман.

Военный с позывным Гетман.

Российские войска пытаются уничтожать артиллерийские позиции, экипажи украинских беспилотников, логистические маршруты и сами средства противодействия разведке. Среди приоритетных целей противника – также экипажи "Ай-Петри".

Поэтому военные вынуждены одновременно прикрывать другие подразделения и заботиться о собственной безопасности.

Гетьман, который часто участвует в эвакуациях, вспомнил случай, когда во время движения увидел на дороге российский FPV-дрон. Военные предположили, что это так называемый дрон-"ждун", который может активироваться, когда рядом появляется цель. Пришлось срочно менять маршрут, что создало дополнительные риски и отняло время, особенно важное при эвакуации раненых.

Но они смогли добраться до своих и эвакуировать ребят.

Команда, которая понимает друг друга без слов

Несмотря на постоянную опасность и перегрузки, военные продолжают работать вместе. Командир Мольфар рассказывает, что с некоторыми подчиненными проводит больше времени, чем с женой. За годы совместной службы они хорошо знают привычки, характеры и потребности друг друга.

Он помнит, кто сколько сахара добавляет в чай и кому сколько времени нужно для отдыха. Такое взаимопонимание помогает экипажам выдерживать нагрузку и возвращаться к работе.

"У нас есть перегрузки, но мы справляемся. Потому что мы получаем кайф от того, что вредим врагу. Вот это нам и помогает", – объяснил командир.

Возможно, именно поэтому после изнурительных ротаций они снова спрашивают командира, когда следующий выезд. Потому что знают: пока они работают, у кого-то есть дополнительный шанс выжить.

Командир подразделения с позывным Мольфар

Кто нужен экипажам "Ай-Петри"

Когда Мольфара спрашивают, каких людей он хотел бы видеть в своем подразделении, он говорит не столько о физической силе или бесстрашии, сколько о любознательности и готовности постоянно учиться.

Здесь нужны люди, которым интересно разбираться в сложных технологиях, проверять собственные решения, анализировать ошибки и искать новые способы противодействия противнику.

"Найти себя в этой нише может только тот, кто захочет постоянно учиться и развиваться. И ему от этого будет в кайф. Потому что он нашел какую-то такую фишечку, и она действует. Он поделился с побратимами – и она работает", – рассказал командир.

Современная война требует от военных не только владения оружием, но и технических знаний. Им приходится соперничать с российскими инженерами, разработчиками беспилотников и операторами систем наведения. Иногда результат зависит от того, кто быстрее найдет слабое место в технологии противника и сможет использовать его на практике.

Но за сложным оборудованием и техническими решениями остается главное – удалось ли защитить людей, доехала ли эвакуационная машина, вернулись ли военные с боевого задания.

Для экипажей "Ай-Петри" это и есть важнейший результат работы: когда вражеский дрон не достигает цели, а украинские военные остаются живыми.

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