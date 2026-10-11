Враг атаковал Харьков и область: есть погибшие и раненые. Все подробности и фото

В воскресенье, 11 октября, в результате российских атак в Харьковской области погибли два человека, ещё пятеро получили ранения, в том числе один ребёнок. В Немишлянском районе Харькова авиабомба попала в частный жилой дом, а в Богодуховском районе под ударом оказался грузовик.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Также об ударе в области пишет Харьковская областная прокуратура.

В Харькове российские войска применили управляемую авиабомбу (КАБ). Попадание пришлось на частный жилой дом в Немишлянском районе. После удара возник пожар, также загорелись припаркованные рядом автомобили.

На момент сообщения было известно о гибели женщины и ранении четырёх человек, среди которых ребёнок. На месте работали подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и бригады скорой медицинской помощи.

Еще одна российская атака произошла в Богодуховском районе. Около 10:20 российские военные нанесли удар беспилотником, предположительно типа "Молния", недалеко от села Черноглазовка.

В результате попадания загорелся грузовик, принадлежащий сельскохозяйственному предприятию. Водитель погиб, ещё один человек пострадал.

Под процессуальным руководством Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека, по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

По состоянию на 14:52 в результате атаки вражескими калибрами в Харькове погибла 36-летняя женщина. Также пострадали 7-летний мальчик, 44-летняя женщина, 30-летний и 61-летний мужчины. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Олег Синегубов сообщает, что число пострадавших возросло до 8 человек. Известно, что среди пострадавших — 47-летний и 36-летний мужчины, 62-летняя и 72-летняя женщины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 10 октября российские войска нанесли удары по Харькову. Последствия зафиксированы в Холодногорском и Слободском районах, в последнем — вспыхнул пожар в поражённом врагом медучреждении.

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