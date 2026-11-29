Враг атаковал Львовщину: травмирован 5-летний мальчик. Фото

Во Львовской области в резул...

В районе села Збыранка недалеко от Львова вечером 29 ноября упал российский дрон-камикадзе типа "Шахед". Взрывная волна повредила частные дома; ранения получил ребенок.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый. В своем Telegram-канале он поделился фотографиями с места вражеской атаки.

Тревога желтого уровня во всех семи районах области была объявлена после 19:45. Взрыв прогремел около 20:00 воскресенья.

Мэр уточнил, что удар пришелся по территории дачных кооперативов. Задело четыре дома, в одном из них серьезно повреждена крыша.

"Пострадал 5-летний мальчик. Взрывной волной выбило окно, осколки стекла травмировали ребенка. Мальчика госпитализировали", – проинформировал Садовый.

Фрагмент вражеского дрона-камикадзе. Источник: Telegram-канал Андрея Садового

Как известно, в результате о... Источник: Telegram-канал Андрея Садового Развернуть

Последствия российского удара. Источник: Telegram-канал Андрея Садового

Дом получил серьезные повреждения. Источник: Telegram-канал Андрея Садового

Населенный пункт Збиранка (Львовщина). Карта. Источник: скриншот Google Maps

Как писал OBOZ.UA, 29 ноября российские оккупационные войска атаковали Днепр, из-за чего была повреждена многоэтажка. Там вспыхнул пожар; разрушено не менее шести квартир с 13-го по 15-й этаж. Погиб один человек, ранены двое (в том числе 6-летний мальчик).