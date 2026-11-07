Враг атаковал Полтавщину дронами: поднялись пожары, есть пострадавшие. Фото

Днем 7 ноября российская оккупационная армия нанесла удары по Полтавской области. Под вражеской атакой оказался Кременчук и Градижская громада.

Вследствие обстрела четверо мирных жителей получили ранения. Об этом сообщили в Полтавской областной военной администрации.

Последствия террора

По информации ОВА, в Градижской общине Кременчугского района зафиксировано попадание вражеского БПЛА по территории частного предприятия. По предварительной информации, в этом эпизоде люди не пострадали.

Глава Градижской поселковой территориальной громады Мирослав Носа подтвердил в Facebook, что пострадавших в результате обстрела нет.

Еще один БПЛА упал на открытой местности. Взрывной волной повреждена кровля и остекление окон частного дома. Информация о травмированных в экстренные службы не поступала.

Удар по Кременчугу

В Кременчуге зафиксировано попадание вражеских БПЛА по территории частных предприятий на двух локациях. Вследствие обстрела возникли пожары. По состоянию на 14:00, известно о четырех травмированных людях. Позже администрация уточнила, что пострадали трое мужчин и одна женщина. Им была оказана медицинская помощь на месте.

Городской голова Виталий Малецкий заявил, что вражеские попадания зафиксированы в районе промышленной застройки города. Также чиновник констатировал, что в последние дни враг усилил атаки и призвал местных жителей всех внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах.

Россияне снова атаковали Кременчуг. Источник: Скриншот

Журналист из Кременчуга Олег Булашев опубликовал в Telegram фото обломков российского беспилотника. По его словам, БПЛА обнаружили 7 ноября в пригороде Кременчуга. Жителей призвали быть внимательными и осторожными, и при обнаружении обломков БПЛА или других подозрительных предметов не приближаться к ним и не пытаться перемещать.

Один из дронов не долетел до города. Источник: Telegram / "Булашев Кременчук"

Возле Кременчуга нашли обломки дрона. Источник: Telegram / "Булашев Кременчук"

Двигатель от БПЛА. Источник: Telegram / "Булашев Кременчук"

Напомни, в ночь на 7 ноября российская террористическая армия нанесла очередной массированный ракетный удар по Киеву. В результате обстрела в Соломенском районе столицы был уничтожен детский сад.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 ноября оккупационная армия России нанесла серию ударов по Киевской области. На этот раз целью вражеской атаки стала логистическая инфраструктура столичного региона. Вследствие обстрела один мужчина получил травмы.