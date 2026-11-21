Враг атаковал Запорожье: под удар попал детский сад, вспыхнул пожар

Ночью 21 ноября российские войска снова атаковали Запорожье. Под удар попал один из городских детских садов, также вспыхнул пожар в многоэтажке.

Травмирован мужчина. Об атаке и ее последствиях рассказал начальник Запорожской ОВА Михаил Семикин.

Что известно о ночном ударе РФ по областному центру

Об ударе войск РФ по Запорожью Семикин сообщил в 01:07 ночи.

"Под удар попал детский сад. В результате атаки также загорелась квартира в соседнем пятиэтажном доме. Информация о пострадавших уточняется", – писал тогда чиновник.

Горела квартира в пятиэтажке

По состоянию на 02:37 было известно как минимум о одном пострадавшем.

"В результате атаки травмирован мужчина 63 лет. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь", – рассказал Семикин.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 20 ноября Россия атаковала Кривой Рог баллистическими ракетами и дронами. Во время спасательных работ российские террористы нанесли еще два повторных удара. А ночью под удар попало промышленное предприятие.

В результате атаки погибли 20-летняя фельдшер скорой помощи и 7-летний мальчик. Ранения получили 47 человек.