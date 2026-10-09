Враг дважды ударил по складам логистической компании на Днепропетровщине: подробности
Противник вновь нацелил дрон...
Источник: фото последствий опубликовала Днепропетровская ОГА (ОВА)
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Войска государства-агрессора России вечером 9 октября атаковали склады логистической компании в Днепропетровской области и менее чем через час повторно ударили по объекту. В результате обстрела вспыхнул пожар.
Первыми подробностями поделился в Telegram глава ОГА (ОВА) Александр Ганжа. Около 20:00 пятницы он заявил, что взрыв прогремел в Днепровском районе. После первого удара склады загорелись.
В 20:50 Ганжа проинформировал о повторном обстреле, а также опубликовал фото с места вражеской атаки.
РФ совершила обстрел логистической компании.
Источник: пресс-служба Днепропетровской областной военной (государственной) администрации
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По состоянию на 21:20, сообщений о потерпевших не поступало. "Предварительно, обошлось без пострадавших", – написал глава ОВА (ОГА).
Последствия обстрела.
Источник: Скриншот видео ОВА
Последствия обстрела.
Источник: Скриншот видео ОВА
Последствия обстрела.
Источник: Скриншот видео ОВА
Как писал OBOZ.UA, российская оккупационная армия 9 октября (по состоянию на 18:30) почти 40 раз атаковала Днепропетровскую область. На тот момент сообщалось об одной жертве обстрелов (человек погиб в Синельниковском районе).
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