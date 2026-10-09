Враг дважды ударил по складам логистической компании на Днепропетровщине: подробности

Войска государства-агрессора России вечером 9 октября атаковали склады логистической компании в Днепропетровской области и менее чем через час повторно ударили по объекту. В результате обстрела вспыхнул пожар.

Первыми подробностями поделился в Telegram глава ОГА (ОВА) Александр Ганжа. Около 20:00 пятницы он заявил, что взрыв прогремел в Днепровском районе. После первого удара склады загорелись.

В 20:50 Ганжа проинформировал о повторном обстреле, а также опубликовал фото с места вражеской атаки.

РФ совершила обстрел логистической компании. Источник: пресс-служба Днепропетровской областной военной (государственной) администрации Развернуть

По состоянию на 21:20, сообщений о потерпевших не поступало. "Предварительно, обошлось без пострадавших", – написал глава ОВА (ОГА).

Последствия обстрела. Источник: Скриншот видео ОВА

Последствия обстрела. Источник: Скриншот видео ОВА

Последствия обстрела. Источник: Скриншот видео ОВА

Как писал OBOZ.UA, российская оккупационная армия 9 октября (по состоянию на 18:30) почти 40 раз атаковала Днепропетровскую область. На тот момент сообщалось об одной жертве обстрелов (человек погиб в Синельниковском районе).