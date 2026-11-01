Враг пользуется сплошной облачностью: украинцев предупредили о запусках десятков бензиновых "Шахедов"

Российские оккупанты пользуются облачной погодой 31 октября для запуска беспилотников. В это время россияне запускают десятки обычных бензиновых "Шахедов".

Враг рассчитывает, что в такую погоду нашим перехватчикам будет сложно их обнаружить. Об этом сообщил советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Что известно

По словам Сергея Бескрестнова, россияне используют облачную погоду вечером 31 октября, чтобы запускать по Украине десятки бензиновых "Шахедов". Оккупанты при этом рассчитывают, что Силам обороны будет сложно их обнаружить и сбить.

"Над Украиной сплошная облачность, поэтому враг сегодня запускает десятки обычных бензиновых "Шахедов", рассчитывая на то, что нашим экипажам перехватчиков будет сложно их обнаружить", – написал советник президента.

Как видим, облачность в этот день на территории Украины составляет преимущественно от 80 до 100%.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Украина может снова прибегнуть к светомаскировке из-за развития российских беспилотников и ракет с системами оптической навигации и искусственным интеллектом. Такие технологии позволяют дронам ориентироваться по изображению местности и искать конкретные объекты для атаки.

По словам советника президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергея Бескрестнова, такие беспилотники могут летать на низкой высоте, из-за чего радиолокационным станциям будет сложнее их обнаруживать.