Враг планировал воспользоваться туманом: пограничники отбили механизированный штурм на севере Харьковщины. Видео

Украинские пограничники бригады "Форпост" отбили механизированный штурм российских оккупантов на Харьковщине, севернее Волчанских Хуторов. Противник пытался использовать густой туман, чтобы незаметно приблизиться к украинским позициям, однако его подготовку заблаговременно обнаружила аэроразведка. В результате боя украинские защитники уничтожили плавучий транспортер ПТС-2, две БМП и два квадроцикла, а также ликвидировали оккупантов, пытавшихся прорваться к позициям пограничников.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины. По данным ведомства, аэроразведчики обнаружили подготовку россиян за двое суток до штурма, что позволило заблаговременно подготовить оборону и организовать огневое поражение противника.

Россияне готовились форсировать реку Волчью

За два дня до основной атаки украинская аэроразведка обнаружила вражеский плавающий транспортер ПТС-2. Вероятно, российские войска планировали использовать его для форсирования реки Волчьей и дальнейшего продвижения на украинские позиции.

Однако транспортер обнаружили заранее и уничтожили с помощью FPV-дронов.

Транспортер ПТС-2 был уничтожен FPV-дронами. Источник: Скриншот

Позже оккупанты попытались воспользоваться густым туманом, который ограничивал видимость в районе боевых действий. Под его прикрытием противник выдвинул две боевые машины пехоты и два квадроцикла со стороны Вознесеновки в направлении Марьино.

Расчет россиян на внезапность не сработал: бронегруппу обнаружили операторы беспилотников.

FPV-дроны и артиллерия уничтожали вражескую технику и пехоту

Обе российские БМП атаковали операторы ударных беспилотников бригады "Форпост" и смежных подразделений. В результате ударов вся вражеская техника была уничтожена.

После поражения второй боевой машины пехоты четверо российских оккупантов из ее экипажа попытались бежать. Однако их обнаружили и атаковали FPV-дронами.

Украинские военные наносили... Источник: Скриншот Развернуть

Другие оккупанты пытались спрятаться и переждать атаки. Однако украинские военные продолжали наносить удары по местам их укрытия – применяли артиллерию и FPV-дроны.

Атаки украинских беспилотников оказывали на российских военных значительное психологическое давление. В частности, был зафиксирован случай самоубийства одного из оккупантов.

Уцелевшие оккупанты попытались штурмовать позиции пограничников

После уничтожения техники трое уцелевших российских военнослужащих сгруппировались и попытались атаковать позицию украинских пограничников.

Однако и эта попытка завершилась для оккупантов неудачей. Российскую группу ликвидировали украинские пехотинцы при поддержке тяжелых ударных беспилотников "Вампир".

Таким образом, механизированный штурм, для которого российские войска пытались использовать погодные условия, завершился уничтожением всей задействованной техники и ликвидацией оккупантов, пытавшихся прорваться к украинским позициям.

Украинские пограничники отра... Источник: deepstatemap Развернуть

В результате боя украинские защитники уничтожили плавучий транспортер ПТС-2, две боевые машины пехоты и два квадроцикла, а также ликвидировали российских оккупантов.