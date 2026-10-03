Враг более 40 раз атаковал Днепропетровщину: трое раненых. Фото

Российская Федерация в течение неполных суток 3 октября применяла беспилотники, артиллерию и авиабомбы для ударов по Днепропетровской области. Регион подвергся более чем 40 вражеским ударам; по меньшей мере три человека получили ранения.

Деталями обстрелов (по состоянию на 18:30 субботы) поделился в Telegram глава ОГА (ОВА) Александр Ганжа. Он уточнил, что противник атаковал три района Днепропетровщины.

Жилой дом после удара противника. Источник: пресс-служба ОВА

Павлоградский район

В городе Павлоград захватчики ударили по продовольственным складам. Там произошел пожар и пострадали два человека.

Никопольский район

Под ударами оккупантов оказались город Никополь, а также Марганецкая, Червоногригоровская и Покровская громады. Повреждены инфраструктура, многоквартирный дом, магазины, строительный магазин, хозяйственное сооружение, автомобиль. Пострадал 34-летний мужчина. Он проходит амбулаторное лечение.

Синельниковский район

Войска государства-агрессора РФ нанесли удар по Маломихайловской громаде.

Огнеборцы ликвидировали возгорание. Источник: пресс-служба ОВА

Пожар, возникший вследствие российской атаки. Источник: пресс-служба ОВА

Как ранее писал OBOZ.UA, Министерство иностранных дел России анонсировало новые ракетные и дроновые удары по Киеву. Особое предупреждение Москва адресовала иностранцам и персоналу дипломатических миссий в украинской столице.