Враг более 40 раз атаковал Днепропетровщину: трое раненых. Фото
Последствия российских обстрелов.
Источник: пресс-служба ОВА
Российская Федерация в течение неполных суток 3 октября применяла беспилотники, артиллерию и авиабомбы для ударов по Днепропетровской области. Регион подвергся более чем 40 вражеским ударам; по меньшей мере три человека получили ранения.
Деталями обстрелов (по состоянию на 18:30 субботы) поделился в Telegram глава ОГА (ОВА) Александр Ганжа. Он уточнил, что противник атаковал три района Днепропетровщины.
Жилой дом после удара противника.
Источник: пресс-служба ОВА
Павлоградский район
В городе Павлоград захватчики ударили по продовольственным складам. Там произошел пожар и пострадали два человека.
Никопольский район
Под ударами оккупантов оказались город Никополь, а также Марганецкая, Червоногригоровская и Покровская громады. Повреждены инфраструктура, многоквартирный дом, магазины, строительный магазин, хозяйственное сооружение, автомобиль. Пострадал 34-летний мужчина. Он проходит амбулаторное лечение.
Синельниковский район
Войска государства-агрессора РФ нанесли удар по Маломихайловской громаде.
Огнеборцы ликвидировали возгорание.
Источник: пресс-служба ОВА
Пожар, возникший вследствие российской атаки.
Источник: пресс-служба ОВА
Как ранее писал OBOZ.UA, Министерство иностранных дел России анонсировало новые ракетные и дроновые удары по Киеву. Особое предупреждение Москва адресовала иностранцам и персоналу дипломатических миссий в украинской столице.
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