Враг более 70 раз наносил удары по Днепропетровской области: один человек погиб, есть раненые. Фото

Страна-террорист не прекращает свои циничные обстрелы территории Украины. В воскресенье, 4 октября, враг, в частности, более 70 раз обстреливал Днепропетровскую область.

Один человек погиб, в области есть раненые. Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа.

Атаки РФ по Днепропетровской... Источник: Александр Ганжа Развернуть

"Погиб один человек. Еще четверо получили ранения. Более 70 раз враг наносил удары по четырем районам области с помощью беспилотников, артиллерии и авиабомб", – отметил чиновник.

Спасатели ликвидировали посл... Источник: ГСЧС Развернуть

Кроме того:

– В Днепре россияне атаковали здание компании связи.

– В Никопольском районе пострадали Никополь, Марганецкая, Покровская и Червоногригоровская общины. Повреждены многоквартирный и частный дома, магазины, административное здание, автозаправка, предприятие, автомобиль. Погиб один человек. В состоянии средней тяжести в больницу доставили 64-летнего мужчину. Мужчины 28 и 61 лет проходят амбулаторное лечение.

Спасатели ликвидировали посл... Источник: ГСЧС Развернуть

Атаки РФ по Днепропетровской... Источник: ГСЧС Развернуть

– В Павлограде поврежден частный дом. Пострадал 45-летний мужчина. От госпитализации отказался.

– В Синельниковском районе враг наносил удары по Шахтерской, Покровской, Дубовиковской и Раевской общинам. Повреждены многоквартирный дом и автомобили.

В течение дня российские вой... Источник: ГСЧС Развернуть

Спасатели ликвидировали посл... Источник: ГСЧС Развернуть

В воскресенье, 4 октября, российское Минобороны заявило о намерении усилить удары по Киеву и другим регионам Украины. В ведомстве утверждают, что это будет ответом на заявления президента Украины Владимира Зеленского об ударах по российской нефтяной инфраструктуре.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 4 октября Россия вновь нанесла удар по Северному мосту в Киеве. Повреждено дорожное покрытие.