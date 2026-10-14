"Враг присутствует в северных районах города": в ВСУ раскрыли планы армии РФ в Купянске

Российская армия пытается усилить своё присутствие в Купянске Харьковской области и создать условия для более активных боевых действий. Украинские военные оценивают численность оккупантов в городе в десятки человек, рассредоточенных в северных районах.

Об этом сообщил в эфире телевидения представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов. Информацию обнародовало агентство "Укринформ".

В настоящее время российские военные пытаются проникнуть в город, накапливать силы и переходить к более активным действиям.

"Враг присутствует в северных районах города. Общее количество — это десятки человек, разбросанных по северным районам города", — отметил пресс-секретарь.

Для усиления своего присутствия в районе Купянска россияне перемещаются через Голубовку. Этот маршрут они также используют для эвакуации раненых военных.

Трегубов пояснил, что Голубовка пока остается в так называемой "серой зоне": российские войска не контролируют её напрямую, но могут перемещаться через населённый пункт.

Купянское направление. Источник: DeepState.

"Фактически Голубовка сейчас находится в серой зоне. Она не контролируется россиянами напрямую, но они могут через нее проходить", — сказал он.

Российское присутствие на западном берегу реки Оскол остается относительно небольшим. В то же время вытеснение оттуда оккупантов требует значительных усилий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские войска нанесли удар по эвакуационной колонне, которая выезжала из Купянска в Харьковской области. По предварительным данным, колонна состояла преимущественно из мирных жителей.

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